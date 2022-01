Pokémon Legends Arceus: trailer sulle evoluzioni finali degli starter

Il nuovo trailer di Pokémon Legends Arceus consente di dare una veloce occhiata alle evoluzioni finali degli starter che andremo ad ottenere nella regione di Hisui

Ci siamo quasi: siamo a tre giorni di distanza dall’uscita ufficiale di Pokémon Legends Arceus, il nuovissimo gioco dello storico franchise di Nintendo prodotto da The Pokémon Company. Molti fan stanno attendendo con ansia l’arrivo di questo titolo, che andrà ad apportare cambiamenti mai visti prima d’ora all’interno di un gioco facente parte della serie Pokémon, come abbiamo già abbondantemente potuto vedere attraverso gli scorsi trailer rilasciati. Sempre in questi ultimi trailer, è stato possibile vedere anche ulteriori informazioni riguardo l’ambiente del gioco e di come sarà strutturato il gameplay, scoprendo le varie avversità che il nostro personaggio dovrà affrontare. Nelle scorse ore, è stato rilasciato un altro nuovo trailer, che anticipa senza troppe rivelazioni quelle che si presenteranno come le evoluzioni finali degli starter di Pokémon Legends Arceus.

Il trailer sulle evoluzioni degli starter in Pokémon Legends Arceus

Le prime creature che si vanno ad ottenere in un titolo Pokémon trovano sempre un posto speciale nel proprio cuore, e anche in Pokémon Legends Arceus avremo modo di scegliere un fedele compagno che finirà con il seguirci nel nostro viaggio, mentre saremo intenti a completare il Pokédex e a scoprire i numerosi misteri che risiedono nella regione di Hisui. Nel nuovo trailer di Pokémon Legends Arceus, della durata di circa due minuti, vengono presentati ufficialmente le tre creature starter, Cyndaquil, Oshawott e Rowlet, che avremo sicuramente già visto in un altra avventura passata, insieme ad un piccolo “sneak peek” delle loro evoluzioni finali.

Queste loro forme, denominate Dartrix, Quilava e Dewott, appaiono verso la fine del trailer ma non vengono rivelate in modo esplicito, forse con l’intento di volerle tenere nascoste, in modo che rimangano una sorpresa per i giocatori. Iintanto, sul sito ufficiale di Pokémon Legends Arceus si può comunque intravedere la silhouette della loro evoluzione finale. Il resto del video rimane invece sulle corde di quelli precedenti, continuando a mostrare il combattimento del gioco, l’esplorazione e anche il comparto sonoro che risulterà sicuramente familiare ai fan più attaccati al franchise. Pokémon Legends Arceus uscirà ufficialmente il 28 gennaio su Nintendo Switch, e può darsi che fino ad allora sarà lecito aspettarsi qualche ulteriore trailer.

