Hogwarts Legacy: mostrato ufficialmente il gameplay della versione Nintendo Switch

Accio port-abilità: la magia di Hogwarts Legacy si scatena con il primo materiale di gameplay per la tardiva versione Nintendo Switch

Sebbene divenuta ultima ruota del carro per necessità tecniche (ed è in buona compagnia), finalmente Hogwarts Legacy riesce ad imboccare il binario 9 e ¾ per Nintendo Switch e abbiamo persino del gameplay nativo per dimostrarlo. Il gioco di ruolo d’azione open world è già stato spolpato, documentato nelle nostre guide e persino recensito (due volte) tempo addietro su altre piattaforme, ma l’attesa è finita. Il ramo americano del Colosso di Kyoto ha pubblicato un trailer per promuovere la propria personalissima versione del gioco, e contrariamente ai pronostici dei fatalisti (nonché dei detrattori) il meccanismo appare ben oliato già da ora. Vi lasciamo consultare il video qui sotto, senza indugiare oltre.

Nintendo fa “Lumos” sulla versione Switch di Hogwarts Legacy: finalmente del gameplay!

Avevamo già visto degli screenshot del gioco in precedenza, ma vedere tutto in azione ci aiuta a capire quanti compromessi siano stati fatti per permettere al titolo di accompagnarci anche quando siamo fuori casa (o in treno, meglio ancora!) sull’ibrida delle meraviglie. Alcuni dettagli sono andati perduti dalle versioni current-gen e PC, ma per quelli che sono i suoi meriti individuali il port sembra cavarsela alla grande. Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One. L’arrivo sulla piattaforma portatile e fissa in egual misura è previsto martedì prossimo, il 14 novembre. Vi daremmo appuntamento al cospetto di Hagrid, ma nell’epoca in cui è ambientato il gioco non era ancora nato…

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da questo port, se l’avete atteso per tutto questo tempo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.