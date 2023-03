Hogwarts Legacy: il gioco arriverà su PS4 e Xbox One in ritardo

La fiamma metropolvere di WB Games sbaglia la svolta ad Albuquerque: ritardo previsto per la versione PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy

Se avete visto anche solo una delle guide che abbiamo dedicato a Hogwarts Legacy, di sicuro state seguendo il gioco pur disponendo “solo” di PS4 o Xbox One: in entrambi i casi, un ritardo andrà ad allungare la vostra attesa. È prevedibile che le piattaforme “last-gen” (termine che usiamo ancora con malcelata riluttanza, ndr) non siano in cima alla graduatoria di WB Games in fatto di priorità. Tuttavia, il precedente concordato 4 aprile sta per essere depennato dai nostri calendari, in favore del giorno successivo… a patto che, purtroppo, si vada anche a girare il foglio del mese. Ci dispiace.

Il ritardo del binario 9 e ¾ per Hogwarts Legacy: slitta l’edizione PS4 e Xbox One

Ebbene sì: la nuova data di uscita per Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One è il 5 maggio. Di sicuro avremo strappato una risatina ai classicisti col pallino per Manzoni, ma dubitiamo che i fan del mondo nato dalla penna della discussa scrittrice la prendano con altrettanta filosofia. Non ne sono contenti nemmeno gli sviluppatori, stando al loro recente tweet. “Il team sta lavorando sodo per dare l’esperienza migliore possibile su tutte le piattaforme, e ci serve più tempo per farlo”, recita l’annuncio che abbiamo riportato qui sotto. Lasciamo il post originale per la consultazione da parte degli anglofoni.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

E che ne è delle piattaforme della Grande N, da sempre fanalino di coda per i multipiattaforma? La data di uscita per Nintendo Switch, a scanso di equivoci, rimane il 25 luglio fino a nuovo ordine. Il gioco ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo nelle sole prime due settimane, con oltre 850 milioni di introiti. I ragazzi di Avalanche Software hanno dichiarato che non ci sarebbero stati DLC o espansioni, prima di specificare che la conferma definitiva arriverà solo quando il gioco sarà disponibile su ogni piattaforma. Nel caso vogliate capire se attendere l’arrivo delle “versioni minori” o meno, potete consultare la nostra recensione del gioco.

