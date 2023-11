Dopo il poster, Netflix ha finalmente svelato il primo teaser trailer dell’attesa serie live-action Avatar: La leggenda di Aang. Scopriamolo

Ormai ci siamo. Dopo una lunghissima attesa, finalmente possiamo avere qualche assaggio di Avatar: La leggenda di Aang. Il nuovissimo live-action tratto dall’omonima serie animata statunitense, creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, andato in onda su Nickelodeon, tra il dicembre 2005 e l’agosto 2010. Ora, dopo un primo tentativo non andato proprio per il meglio con il film L’ultimo dominatore dell’aria, Netflix ha deciso di riprovarci, con un cast tutto nuovo, per dare vita alle avventure di Aang. È giunto il momento di dare un’occhiata al teaser trailer, alla data d’uscita, al cast e, per chi non la conoscesse, alla trama.

Trama e cast | Avatar: La leggenda di Aang, ecco il primo trailer della serie

Avatar: La leggenda di Aang segue le avventure di Aang, l’ultimo dominatore dell’aria. Il ragazzino vive in un mondo diviso in quattro nazioni, dell’acqua, dell’aria, del fuoco e della terra. Mentre le altre nazioni vivono in pace, la Nazione del Fuoco è in lotta con le altre per il controllo totale dell’intero mondo. Solo Aang, giovane dominatore dell’aria, potrebbe fermarli. Il ragazzo è infatti in grado di controllare non solo il suo elemento, ma anche tutti gli altri. Accompagnato da Katara e Sokka, dominatori dell’acqua, dovrà vedersela con Zuko, il principe in esilio della Nazione del fuoco, pronto a dargli la caccia per riconquistare il rispetto del padre.

Il cast principale dello show è composto da Gordon Cormier, che vestirà i panni del protagonista Aang. Al suo fianco Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) e Daniel Dae Kim (Ozai). Albert Kim è lo showrunner e produttore esecutivo della serie, mentre Jabbar Raisani, Dan Lin, Lindsey Liberatore e Michael Goi sono i produttori esecutivi.

Trailer e data d’uscita

È arrivato finalmente il momento di dare un’occhiata a questo attesissimo teaser trailer. Fin dalle prime immagini possiamo farci un’idea di quanto il nuovo live-action sembri (per ora solo visivamente) molto simile alla versione originale. Un’ottima cosa, che potrebbe incuriosire i fan, spronandoli a vedere questa nuova versione. In pochi minuti vengono infatti presentati molti volti noti ed amati, di questo show, che appariranno dunque sin dalle primissime puntate. Senza dimenticare le innumerevoli scene di azione e di lotta, che hanno acceso per anni l’entusiasmo dei fan. Non ci resta che attendere il 22 febbraio, data in cui la serie approderà sulla piattaforma Netflix con i suoi 8 episodi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.