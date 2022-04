Stray è stato classificato in Corea: data d’uscita in arrivo?

Nelle scorse ore, è iniziata a circolare in rete la notizia della classificazione di Stray, il titolo d’avventura cyberpunk con protagonista un gatto, in Corea: che sia un anticipo per nuovi dettagli in arrivo?

Sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive, Stray è un’avventura cyberpunk con protagonista un bellissimo gatto che si era mostrata nel giugno 2020, con una data d’uscita fissata per lo scorso anno. Tralasciando la particolarità del peloso protagonista, quel che aveva colpito di Stray era proprio l’ambientazione, molto evocativa ed interessante. Dopo un rinvio, causato dalla pandemia di Coronavirus, ai primi mesi del 2022, del piccolo randagio si era sentito poco o nulla parlare, fino a quando non è stato ufficialmente classificato in Corea.

Che cosa c’è di nuovo e di ufficiale quindi? Assolutamente nulla. Similmente a quanto successo con Ghostwire Tokyo e Monster Hunter Rise su PC, però, i fan e anche noi della stampa abbiamo subito drizzato le orecchie. Questo perché, a seguito dei rating proposti dalla GRAC coreana per i due titoli qui citati, poco dopo ne fu svelata anche la data d’uscita. Accadrà lo stesso per Stray? Chi lo sa, restiamo a vedere.

STRAY was also rated in Korea https://t.co/se8jxIa4ce Hopefully that means release date news is coming soon. https://t.co/oGUNybv8Od pic.twitter.com/GGz2JA66lf — Gematsu (@gematsu) April 7, 2022

La narrativa di Stray pone il focus su un gatto solitario che si è ritrovato separato dalla sua famiglia. Perso in una città cybernetica, si sposta di ambiente in ambiente in cerca di una via d’uscita, dovendo risolvere enigmi di vario genere lungo il percorso. Nel corso dell’avventura incontreremo anche “creature” pericolose, insieme a droidi di varia natura. E non saremo soli: anche se, infatti, l’approccio principale sarà ovviamente quello stealth, avremo dalla nostra parte un piccolo drone chiamato B12 a prestarci assistenza.

Stray, classificato dalla GRAC in Corea, è attualmente in sviluppo su PS4, PS5 e PC. Annapurna Interactive ha confermato lo scorso mese che la data d’uscita prevista cade ancora nel 2022, quindi ci aspettiamo notizie ufficiali nelle prossime settimane. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!