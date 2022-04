FIFA 22: online l’aggiornamento FUT Captains

Continua il supporto da parte di EA al suo gioco sportivo di punta: come è stato fatto sapere tramite un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, è online su FIFA 22 l’aggiornamento FUT Captains, che offre per un tempo limitato una versione aggiornata dei FUT Heroes e non solo. Vediamo di seguito i dettagli!

Continua il supporto di EA al proprio titolo sportivo di punta, con aggiornamenti periodici che aggiungono, anche se per un tempo limitato, nuovi contenuti per i giocatori. Dopo i Kit Retro dello scorso mese, vi presentiamo oggi il nuovissimo aggiornamento di FIFA 22, che si chiama FUT Captains. Con FUT Captains, l’intenzione è quella di celebrare in Ultimate Team alcuni dei più grandi capitani del calcio mondiale, sia passati sia presenti. È prevista una serie di uscite, quindi ci saranno ulteriori contenuti da tener d’occhio in futuro: noi per ora ci limitiamo a presentarvi di seguito i giocatori contenuti nel Team 1, ora disponibile.

FIFA 22 FUT Captains: tutti i capitani contenuti nel pacchetto

Tra i giocatori di FIFA 22 che hanno ricevuto una nuova veste (con statistiche potenziate) grazie a FUT Captains possiamo trovare innanzitutto i FUT Heroes Antonio di Natale, Freddie Ljungberg, Clint Dempsey e Diego Milito. Questi quattro giocatori sono classificati appunto come “Capitani Eroi” e saranno più rari. Ad essere classificati come “Capitani” saranno Lorenzo Insigne, Fabio Quagliarella, Hugo Lloris, Tyrone Mings, Mark Noble, Léo Dubois, Wissam Ben Yedder, Muniain, Christian Günter, Jonas Hector e Marco Reus.

Questi undici Capitani avranno, come già accennato prima, statistiche potenziate, una nuova storia del profilo basata sul proprio periodo da capitano, una nuova veste grafica e un’immagine dinamica inedita. Essi saranno disponibili nei pacchetti in sostituzione alle loro versioni di base, oppure in sfide e obbiettivi (come, per esempio, le SCR) per un periodo di tempo limitato, per la precisione fino al prossimo 22 Aprile. Chi ha interesse ad ottenere queste versioni dei propri giocatori preferiti dovrà quindi affrettarsi.

