Si avvicina l’evento Nvidia GTC 2022, la data da segnare sul calendario è il 20 Settembre. Tante le novità, vediamo insieme le più attese

“GeForce Beyond” è il nome dell’evento che si terrà il 20 Settembre. Ed è proprio Jensen Huang ad annunciarlo, CEO di Nvidia. Il keynote vedrà protagoniste le nuove RTX 40, che saranno presentate con l’intento di innovare lato architettura dei Chip, per sostituire le attuali Ampere.

Per la prima volta dopo ben 2 anni per altro, in quanto la serie Ampere, appartenente alla gamma RTX 30 risale proprio a maggio del 2020.

Conferenza Nvidia GTC 2022: appuntamento al 20 Settembre

I punti che verranno toccati dalla presentazione sono indicati da Nvidia così in ordine;

Nuove funzionalità per quanto riguarda i CUDA Core e altro riguardante l’Architettura

“Il futuro dell’IA”: conversazione con i vincitori del Premio Turing – Panel

Deep Learning demistificato

Formazione e distribuzione efficienti su scala reale di modelli linguistici di grandi dimensioni

Nuovi recenti sviluppi della cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale – NV

Non ci è dato al momento sapere di più, i rumors sono stati tanti nell’ultimo periodo, e abbiamo solo ipotesi in realtà. Quelle più accreditate fin ora riguardano l’ipotetica GeForce RTX 4090, che dovrebbe essere guida da una GPU AD102 da 16.128, con un BUS che sarà probabilmente a 384 bit con un TBP di 450 wat. Mentre riguardo i Cuda Core dovremo avere 24GB GDDR6X probabilmente a 21Gbps. Ovviamente sarà presente un connettore PCI-E 5.0.

Staremo a vedere quali saranno le novità principali e soprattutto i modelli che Nvidia annuncerà, la gamma dovrebbe essere composta quasi sicuramente dal modello 4090, 4080, e 4070. Anche se sarà la GPU AD102 ad essere protagonista principale dell’evento, ricordiamo che precedenti rumor sostenevano che la 4090 potrebbe avere prestazioni addirittura doppie rispetto alla stessa 4080, che si tradurrebbe in un 20-40% in più rispetto alla precedente RTX 3090. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.