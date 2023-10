Tramite comunicato stampa, Square Enix ha divulgato tutti gli annunci dal Fan Festival di Final Fantasy XIV: dettagli sulla nuova espansione, nuova classe e crossover, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Recentemente, Square Enix ha svelato nuove informazioni su Dawntrail (qui la nostra recensione di Endwalker!), la quinta espansione di Final Fantasy XVI Online, suo acclamatissimo MMO, la cui uscita è prevista per l’estate del 2024. La notizia principale dell’annuncio è il primo nuovo mestiere in arrivo in Dawntrail: il “Viper”, dalla doppia arma. È stato Naoki Yoshida, produttore e direttore del gioco, a fare l’annuncio durante il suo intervento al Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 di Londra, durante il quale ha anche mostrato un nuovo teaser trailer che mostra in azione il Guerriero della luce nei panni del nuovo combattente a corta distanza. Trovate il trailer qua sotto.

Nuovo Job e tante altre novità | Final Fantasy XIV: tutti gli annunci dal Fan Festival di Londra!

È stato inoltre mostrato un trailer di gioco con il “Viper” in azione, che invece trovate qua sotto. Durante l’intervento è stato inoltre annunciata la nuova serie di raid di alleanza in programma per il ciclo di contenuti 7.x: Echoes of Vana’diel – una serie in crossover con Final Fantasy XI.

La nuova espansione includerà moltissimi contenuti inediti, tra cui un level cap aumentato, vari nuovi mestieri, delle nuove aree, delle nuove tribù alleate, nuovi dungeon e nuovi contenuti di battaglia, come FATE, cacce, cacce al tesoro, missioni secondarie e altro ancora. Alcuni dei nuovi contenuti annunciati includono:

Nuovo mestiere – Il “Viper” , un combattente a corta distanza che utilizza lame combinabili in una singola arma da impugnare a due mani.

, un combattente a corta distanza che utilizza lame combinabili in una singola arma da impugnare a due mani. Nuova città – Tuliyollal , sede dello stato-nazione federale che governa Tural, situata nelle distese settentrionali di Yok Tural. Un video di presentazione è disponibile qui: https://youtu.be/gOT0zBZGfFs

, sede dello stato-nazione federale che governa Tural, situata nelle distese settentrionali di Yok Tural. Un video di presentazione è disponibile qui: https://youtu.be/gOT0zBZGfFs Nuove aree – La regione tropicale di Kozama’uka, ricca di fiumi, torrenti e cascate, e l’arida regione di Shaaloani, con vaste pianure bramose di pioggia su cui è in costruzione una ferrovia.

– La regione tropicale di Kozama’uka, ricca di fiumi, torrenti e cascate, e l’arida regione di Shaaloani, con vaste pianure bramose di pioggia su cui è in costruzione una ferrovia. Nuova tribù alleata – I Moblins , un popolo che abita le giungle di Kozama’uka, molto simili ai goblin con cui condividono antenati comuni.

, un popolo che abita le giungle di Kozama’uka, molto simili ai goblin con cui condividono antenati comuni. Nuove minacce – Eliminator

Nuovo raid di alleanza – Echoes of Vana’diel – una serie in crossover con Final Fantasy XI.

– una serie in crossover con Final Fantasy XI. Nuovo mestiere limitato – In programma per la seconda metà della serie di patch 7.x.

Aggiornamento tecnico e Final Fantasy XVI | Final Fantasy XIV: tutti gli annunci dal Fan Festival di Londra!

Oltre a queste novità, con Dawntrail arriverà anche il primo aggiornamento grafico del gioco, sia per i personaggi che per il mondo, tra cui dei miglioramenti all’estetica di gioco, texture e ombre con risoluzione più alta e un miglioramento della qualità dei materiali.

Yoshida ha anche annunciato nuovi dettagli sui contenuti previsti per la serie di patch 6.x, in preparazione all’arrivo di Dawntrail. È stata presentata una serie di missioni in crossover con Final Fantasy XVI (qui la nostra recensione!), intitolata “The Path Infernal”, mentre l’attesa attrazione del Gold Saucer ispirata a Fall Guys sarà ufficialmente disponibile il 31 ottobre con la patch 6.51. Il teaser trailer è disponibile qua sotto!

Console Xbox | Final Fantasy XIV: tutti gli annunci dal Fan Festival di Londra!

Dopo l’annuncio al Fan Festival 2023 di Las Vegas, l’open beta per la versione Xbox Series X|S di Final Fantasy XIV Online è in programma tra metà gennaio e febbraio 2024. Prima dell’uscita ufficiale della primavera del 2024, i giocatori sulla famiglia di console Xbox potranno scoprire le meraviglie di Eorzea per la prima volta in questa versione solo digitale, con supporto per la risoluzione 4K su Xbox Series X. Altri dettagli verranno annunciati presto.

Attendiamo!

E questo è quanto: abbiamo ripercorso con voi gli annunci più importanti provenienti dal Final Fantasy XIV Fan Festival di Londra!