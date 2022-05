Rumor: FIFA 22 e Battlefield 2042 in arrivo su Xbox Game Pass?

Nelle scorse ore è iniziata a circolare in rete la una voce di corridoio per la quale sia FIFA 22 sia Battlefield 2042 arriveranno presto su Xbox Game Pass: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il successo del servizio di Xbox Game Pass è incredibilmente soddisfacente agli occhi di una Microsoft tremendamente indirizzata al settore “servizi”, più che alla gestione tradizionale del settore videoludico come Sony. Un successo garantitogli dall’enorme quantità di titoli presenti e aggiunti mensilmente, nonché dalla possibilità di giocare le esclusive di pregio della casa di Redmond (vedasi i recenti Forza Horizon 5 o Halo Infinite) sin dal day one al costo dell’abbonamento, piuttosto che del gioco completo. Una libreria in continua espansione anche con titoli di terze parti e, nelle scorse ore, è iniziata a circolare una voce in rete particolarmente interessante.

Il servizio di EA Play è attualmente offerto ai membri di Xbox Game Pass Ultimate, quindi molti dei titoli di Electronic Arts spesso trovano la loro strada verso i clienti Microsoft. Ed è ovviamente solo questione di tempo per titoli come Battlefield 2042 e FIFA 22, stando anche a quanto è iniziato a circolare nelle scorse ore. Non c’è ancora stato un annuncio ufficiale, ma entrambe le pagine dell’Xbox Store riportano il simbolo del Game Pass.

FIFA 22 e Battlefield 2042 si aggiungono al catalogo di Game Pass?

Ovviamente, fintanto che non sarà fatto un annuncio ufficiale vi invitiamo a prendere la cosa con le pinze, ma considerando, come abbiamo detto, che il Game Pass Ultimate fornisce anche il servizio di EA Play più che una questione di “se” diventa una questione di “quando”. In particolare ne beneficerebbe un titolo come Battlefield 2042, che ha avuto problemi costanti sin dal lancio e ha spesso deluso la sua fanbase.

Vedremo cosa accadrà: che FIFA 22 e Battlefield 2042 possano arrivare sul servizio del Game Pass ci sembra abbastanza palese, basta solo aspettare la conferma ufficiale di Electronic Arts. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se volete acquistare sottoscrizioni al servizio Game Pass a prezzo scontato, perché non fate un salto su InstantGaming?