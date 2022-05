ASUS: annuncia il monitor ZenScreen Go MB16AWP

ASUS annuncia ZenScreen Go MB16AWP: il monitor portatile, ora anche wireless. Scopriamo tutti i dettagli!

ASUS presenta ZenScreen Go MB16AWP, un monitor FHD portatile wireless da 15,6 pollici con pannello antiriflesso e batteria integrata da 7800 mAh, in grado di offrire fino a 3,5 ore di visione continuativa. La funzionalità wireless elimina la necessità dell’impiego dei cavi, offrendo agli utenti una maggiore libertà di azione, sarà così ancora più immediato lanciare filmati dal proprio smartphone o condividere documenti da un altro dispositivo. Un accelerometro integrato consente l’auto-rotazione della visualizzazione, rilevando l’orientamento del display e passando automaticamente ed istantaneamente dalla modalità orizzontale a quella verticale.

ZenScreen Go MB16AWP offre un design rinnovato, curato nei dettagli ed ancora più smart, un cavalletto regolabile lo sostiene per assicurare una posizione di visualizzazione confortevole in qualsiasi scenario d’uso, mentre una presa da 1/4 di pollice sul retro del monitor consente un facile montaggio con treppiedi standard, assicurandone massima versatilità ed eventualmente permettendo anche di risparmiare spazio sulla propria scrivania. Leggero ed estremamente compatto, ideale per una vita intensa ed in movimento, con un telaio dai bordi ultrasottili, appena 11,5 mm, che trova facilmente posto in qualsiasi borsa da viaggio o da lavoro.

Lavora in modo più efficiente grazie al mirroring wireless

ZenScreen Go MB16AWP offre il supporto per il mirroring wireless per dispositivi iOS, Android, macOS, Windows 10 e superiori, senza la necessità di software o driver aggiuntivi. Questo rende ancora più facile condividere foto, video o documenti dal proprio notebook o smartphone su uno schermo secondario o più grande. ZenScreen Go MB16AWP offre anche supporto per la proiezione estesa del desktop quando accoppiato con macOS, Chrome OS o dispositivi Windows 10 e superiori. Funziona chiaramente anche tramite una connessione cablata con altri dispositivi di input, essendo presenti entrambe le porte di tipo USB-C o HDMI.

Che si utilizzi una connessione wireless o cablata, l’accelerometro (G-sensor) integrato rileva la posizione del display e adatta il contenuto sullo schermo passando automaticamente dalla modalità orizzontale a quella verticale e viceversa. La prima è ideale per presentazioni e fogli di calcolo, mentre la modalità ritratto o verticale fornisce una visione più confortevole per la lettura di libri, la consultazione e l’editing di documenti o la navigazione dei siti web. La batteria da 7800 mAh completa ed arricchisce la versatilità di questo monitor portatile, fornendo fino a 3,5 ore di utilizzo continuativo tra una carica e l’altra.

Lavorare in tutta comodità

Ergonomia e versatilità di ZenScreen Go MB16AWP si sposano in un design rinnovato ed ancora più smart. Un cavalletto pieghevole sostiene lo schermo su qualsiasi superficie piana, offrendo una facile regolazione dell’inclinazione per garantire ad ogni utente una comoda posizione di visualizzazione o di lavoro. Un attacco da 1/4 di pollice permette agli utenti di collegare il display a un qualsiasi treppiede standard o ad altro supporto da tavolo. Oltre alla porta mini-HDMI, ZenScreen Go MB16AWP dispone di una coppia di porte USB-C, una dotata di modalità DP Alt per la trasmissione di segnali audio-video e alimentazione in ingresso su un unico cavo, e l’altra impostata per la sola ricarica.

Gli altoparlanti stereo integrati da 1 watt completano una dotazione davvero ricca, restituendo un suono chiaro e un audio potente per la fruizione di ogni contenuto, mentre un amplificatore intelligente integrato aiuta a gestire al meglio gli auricolari tramite un jack standard da 3,5 mm. Tutto questo senza dimenticare che ZenScreen Go MB16AWP assicura sempre anche la migliore qualità visiva, grazie ad un pannello IPS antiriflesso che regala una visualizzazione perfetta a 180° e che integra le tecnologie Flicker Free e Blue Light Filter per assicurare una visione sempre confortevole e del tutto priva di stress, anche in caso di utilizzo prolungato.

Adobe Creative Cloud incluso all’acquisto , disponibilità e prezzo

I prodotti Adobe® sono fondamentali per il lavoro creativo in molti settori. ASUS ha stretto un’importante collaborazione con Adobe al fine di sostenere i flussi di lavoro creativo dei propri utenti con la rinomata suite di applicazioni e servizi Creative Cloud. Così anche ZenScreen Go MB16AWP offre già incluso nel prezzo di acquisto un abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud (in questo caso della durata di un mese), che consente ai creativi di avere accesso a più di 20 applicazioni tra cui Photoshop®, Premiere® Pro e After Effects®, oltre a 100 GB di cloud storage.

L’abbonamento Creative Cloud può essere applicato a un account nuovo o esistente e può essere riscattato tramite il sito di registrazione. Il periodo di riscatto termina il 15 novembre 2022. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata.

ASUS ZenScreen Go MB16AWP è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ad un prezzo consigliato al pubblico di 569,00€ IVA inclusa.

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor portatile e wireless da 15,6 pollici di ASUS? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTubee di restare connessi su tuttotek.it.