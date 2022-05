Embracer Group: la società acquisirà Crystal Dynamics, Square Enix Montreal ed Eidos Montreal

La holding svedese Embracer Group ha annunciato di aver avviato l’acquisizione di Crystal Dynamics, Square Enix Montreal ed Eidos Montreal

Embracer Group ha annunciato un accordo con Square Enix Holdings per l’acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal. Oltre a veri pezzi da novanta come le serie Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain e Thief, la holding svedese acquisirà anche “più di 50 giochi arretrati” il tutto per 300 milioni di dollari. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre dell’anno finanziario 2022/2023. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Embracer Group: “Aiuteremo Crystal Dynamics, Square Enix Montreal ed Eidos Montreal a diventare parte integrante della nostra società”

Lars Wingefors, co-fondatore e CEO di Embracer Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere questi studi nel gruppo Embracer. Riconosciamo le fantastiche proprietà intellettuali, il talento creativo di livello mondiale e il track record di eccellenza che è stato dimostrato più e più volte negli ultimi decenni da queste software house. È stato un grande piacere incontrarne i team dirigenziali e discutere i piani futuri su come realizzare le loro ambizioni e come aiutarli a diventare una parte importante di Embracer”.

Phil Rogers, CEO di Square Enix America ed Europa, ha dichiarato invece:

Embracer è un vero punto di riferimento: un’enorme società decentralizzata di imprenditori di cui siamo entusiasti di entrare a far parte oggi. È la soluzione perfetta per le nostre ambizioni: realizzare giochi di alta qualità, con persone fantastiche, in modo sostenibile e far crescere i nostri franchise esistenti alle loro migliori versioni di sempre. Embracer ci consente di stringere nuove partnership su tutti i media per massimizzare il potenziale dei nostri franchise e vivere i nostri sogni di creare intrattenimento straordinario.

I tre studi comprendono circa 1100 dipendenti in otto sedi in tutto il mondo. Queste acquisizioni sono solo le ultime nella storia recente di Embracer. Quest’ultima, infatti, ha già acquisito studi del calibro di Aspyr Media (Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake), 4A Games (Metro Exodus), Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic), Perfect World Entertainment ( Neverwinter), Dark Horse Media e molto altro. Inoltre, la stessa holding ha recentemente completato la sua fusione con Gearbox Entertainment.

Non è chiaro cosa potrebbe significare per progetti futuri come Tomb Raider (con il prossimo gioco che utilizza Unreal Engine 5) o titoli live service come Marvel’s Avengers. L’acquisizione potrebbe portare anche a una rinascita di alcune IP, da anni ormai dormienti, come Legacy of Kain e Deus Ex. Embracer Group aveva precedentemente annunciato l’intenzione di rilasciare oltre 25 titoli tripla A entro aprile 2026.

