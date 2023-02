Elden Ring: annunciata l’espansione Shadow of the Erdtree

L’espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, appena annunciata, promette “nuove avventure nelle Terre di mezzo”, con la prima concept art che mostra un albero oscuro e contorto

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato Shadow of the Erdtree, la prima espansione per Elden Ring. Non è stata fornita alcuna data di uscita, ma sono stati mostrati alcuni concept art con la promessa di percorrere un “nuovo sentiero insieme” e di vivere “nuove avventure nelle Terre di mezzo”. Si trattava di un annuncio tanto atteso e che finalmente è arrivato e ha portato tanto hype nella community del GOTY del 2022.

Elden Ring: ufficiale l’espansione Shadow of the Erdtree

L’immagine sembra accennare a un nuovo personaggio, che si vede in sella a un destriero spettrale mentre varie pietre tombali vaganti lo circondano. In lontananza c’è un albero, ma più scuro e contorto. Potrebbe trattarsi di un altro Erdtree, anche se non è ancora chiaro quali segreti nasconda (soprattutto per quanto riguarda il funzionamento dell’Erdtree attualmente conosciuto).

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Diversi dataminer hanno scoperto 30 nuovi flag per potenziali boss fight e un possibile supporto al ray tracing, ma resta da vedere se l’espansione li implementerà. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo. Elden Ring è disponibile per Xbox One, PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC e, insieme alla versione base, vi si andrà ad aggiungere questa espansione. Fateci sapere che cosa ne pensate e se siete in hype per questo annuncio lasciandoci un commento nell’apposita sezione sottostante.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.