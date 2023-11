The Game Awards 2023: “più sicurezza” sul palco, garantisce Geoff Keighley

La sicurezza prima di tutto: Geoff Keighley stringe la morsa per evitare altre invasioni di campo sul red carpet dei Game Awards 2023

Il presentatore ed artefice dei Game Awards, il sempre gioviale Geoff Keighley, ha dichiarato che per l’edizione 2023 le invasioni di campo sul palco saranno impossibilitate grazie ad una maggiore sicurezza. Sia la scorsa edizione dell’evento annuale che all’apertura della Gamescom di quest’anno individui non autorizzati hanno fatto irruzione sul palco parlando al microfono. Entrambi incidenti, questi, che hanno sollevato preoccupazioni su quanto il mattatore e i suoi ospiti fossero, appunto, al sicuro. Nel recente Q&A tenutosi su Twitch, Keighley ha toccato il tema delle contromisure per evitare interruzioni nella consegna dei premi e nella discussione dei giochi a venire. E sì, ci sono già dei piani in atto.

Security at the Game Awards 2023 is being tightened to prevent another stage invasion, host and producer Geoff Keighley has said.https://t.co/RsDl7JXPlJ pic.twitter.com/yo30g1Cy1G — VGC (@VGC_News) November 27, 2023

La sicurezza garantita da Geoff Keighley per i Game Awards 2023

“Sì, abbiamo preso delle contromisure”, ha risposto Keighley. “Non ne parliamo apertamente solo perché si tratta di sicurezza, ma abbiamo decisamente i nostri piani e li porteremo avanti affinché tutti, da me stesso al pubblico, siano al sicuro. È di certo una nostra prerogativa. Apprezziamo il pensiero”, ha concluso il presentatore. Nella scorsa edizione, durante il discorso con cui Hidetaka Miyazaki ha accettato il premio di Elden Ring come gioco dell’anno, un ospite è salito sul palco con i membri di FromSoftware per parlare del suo “rabbino ortodosso Bill Clinton.” La bizzarria legata all’ex presidente statunitense (e alla goliardia di internet, senza dubbio) si è estesa all’apertura della Gamescom, quando dal pubblico un ospite ha ripetuto che “Bill Clinton vuole giocare a GTA VI.” Motivo per il quale Christian Baum, vertice di Gamescom, ha fatto eco alla preoccupazione di Keighley.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dalla nottata del 7 dicembre? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.