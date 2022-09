La scheda madre BIOSTAR Z690 VALKYRIE supporta le memorie Expo, accelerate il vostro gioco con la tecnologia EXPO, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia oggi il supporto per la memoria EXPO. Con la scheda madre Z690 VALKYRIE, è possibile ottenere un aumento delle prestazioni senza precedenti con la più recente memoria.

Il recente annuncio di AMD, della nuova tecnologia Extended Profiles for Overclocking (EXPO) per la memoria DDR5, realizzata per funzionare sull’ultima piattaforma AM5, consente un’accelerazione della memoria senza sforzo con profili di overclocking integrati per estrarre le massime prestazioni dai moduli di memoria DDR5.

Sbloccate un frame rate elevato e fluido nei vostri giochi preferiti con la combinazione di schede madri BIOSTAR e, le più recenti memorie EXPO, progettate per gestire frequenze di memoria elevate e impostazioni di overclock aggressive.

Z690 VALKYRIE: supporterà prontamente la tecnologia di memoria EXPO

BIOSTAR è orgogliosa di annunciare che la sua scheda madre Z690 VALKYRIE, supporterà prontamente la tecnologia di memoria EXPO. Con tutti i marchi di memorie di fascia alta in fila per rilasciare memorie AMD EXPO, l’azienda intende guidare il mercato fornendo le migliori schede madri che supportano rispettivamente le tecnologie EXPO e Intel XMP DDR5.

Inoltre, intende offrire il supporto AMD EXPO e Intel XMP DDR5 sia sulle schede madri AM5 che sulla loro controparte Intel, portando avanti la propria eredità innovativa e la qualità impareggiabile dei prodotti per fornire agli utenti un facile accesso alle ultime tecnologie all’avanguardia.

L’ultimo aggiornamento del BIOS, per la scheda madre Z690 VALKYRIE, sarà presto disponibile sulla pagina ufficiale dei prodotti BIOSTAR, consentendo agli utenti di sfruttare appieno la potenza della memoria EXPO.

Cosa ne pensate di questo supporto alle memorie Expo della scheda madre Z690 VALKYRIE di BIOSTAR?