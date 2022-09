Recensione Stellar Converter for EDB: convertire file EDB in PST Outlook

In queste recensione vi parliamo di Stellar Converter for EDB, un software molto utile alle aziende che usano Microsoft Exchange come server per la gestione delle caselle email

Microsoft Exchange Server è un software utilizzato per la gestione e la di vari servizi di comunicazione e sincronizzazione nelle grandi organizzazioni. Questo software permette di gestire servizi di posta (sia internamente che esternamente), calendari e rubriche. L’accesso ai servizi avviane tramite client come Microsoft Outlook. Il problema è che i due software parlano un linguaggio diverso: Exchange salva i dati in database con estensione EDB, mentre Outlook utilizza l’estensione PST. Alle volte, ad esempio per fare il recuperare un backup, è necessario convertire fiel EDB in file PST. Il know-how di Stellar in questo ambito ci può dare una grossa mano. Ecco perché parliamo di Stellar Converter for EDB, un software che permette di convertire file EDB in PST.

Interfaccia grafica | Recensione Stellar Converter for EDB

L’interfaccia grafica ricorda quella di altri prodotti Stellar. Semplice e abbastanza immediata che ricorda vagamente il design delle moderne app Windows. La home page è ben organizzata. Sopra troviamo la barra dei menù, mentre a sinistra troviamo le il menù di navigazione, organizzato con una struttura ad albero per navigare attraverso i contenuti del database aperto. Nell’area principale della finestra invece avremo a disposizione una anteprima dei file selezionati.

Globalmente dal punto di vista grafico ci riteniamo abbastanza soddisfatti. La traduzione in lingua italiana però presenta varie lacune. Se masticate un po’ di inglese, evitate l’installazione in italiano.

Come usarlo | Recensione Stellar Converter for EDB

Ora vediamo una breve guida passo su come usare questo software per poi commentare l’usabilità di questo prodotto:

Scaricare ed installare Stellar Converter for EDB seguendo la procedura guidata. I requisiti sono molto blandi. Processore: architettura x86, x64

OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, or Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012, or Windows Server 2008

Memory: 8 GB (raccomandato), 4 GB (minimo)

Hard Disk: 250 MB di spazio

MS Outlook: Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, or Outlook 2007 Dovremo scegliere se convertire un file offline che abbiamo salvato sull’hard disk oppure un file remoto. Scegliendo offline, dovremo indicare la posizione del file EDB nella finestra di dialogo che appare. Il software scansiona il file e poi vi mostrerà in anteprima tutte le informazioni che contiene (mail, calendario, rubrica, ecc…) Utilizzando il menù di navigazione a sinistra e la finestra principale potete scorrere tutti i contenuti del file da convertire, selezionarli e filtrarli in base alle esigenze. Una volta che sarete soddisfatti della selezione, potrete convertire il file cliccando su Salva (sarà necessario acquistare la licenza per completare questo passaggio).

L’operazione è abbastanza semplice e richiede poco sforzo. Grazie all’organizzazione gerarchica è facile sondare ed individuare le informazioni che vogliamo esportare e convertire.

Conclusioni

Globalmente Stellar Converter for EDB è uno strumento valido per convertire file EDB in file PST. A parte la traduzione in lingua italiana che è da rivedere, le funzionalità sono ben implementate e semplici da utilizzare. Il costo della licenza annuale parte da 299 euro per le funzionalità di base. Può sembrare elevato, ma per il servizio che offre può essere facilmente ammortizzato. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!

8.5 Pochi difetti Punti a favore Semplicità d'uso

Semplicità d'uso Interfaccia grafica Punti a sfavore Traduzione in italiano