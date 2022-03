Contraband: Avalanche Studios rimanda al prossimo anno

Sono in molti quelli che ci hanno sperato, ma pare che neanche per quest’anno arriverà Contraband sugli scaffali

Contraband, l’ultimo titolo degli Avalanche Studios che ci hanno dato la serie di Just Cause e Rage 2, sembrava dover essere un titolo con la scritta “2022” bene impressa in fronte, ma stando ad un rumor non sembra essere proprio così. Ma cerchiamo di andare a capire un po’ meglio la situazione!

Contraband: che il 2023 sia finalmente l’anno buono?

Sembrava strano che un titolo del calibro di Contraband non dovesse avere dei problemi, un po’ come sta succedendo con la nuova veste di Perfect Dark, e questo è quanto è stato affermato dai ragazzi del team di Xbox Two Podcast. Secondo il duo, infatti, il titolo cooperativo uscirà nel 2023 e non nel 2022. Un duro colpo per chi attendeva con ansia la sua uscita!

Oltre a ciò si è anche parlato di una specie di E3 in “versione Microsoft” prevista per giugno e, stando alle recenti dichiarazioni di Jeff Grubb, la presenza di Starfield è praticamente scontata, ma sembra che potrà esserci anche un po’ di spazio per Avowed che mostrerà finalmente il suo gameplay.

Teniamo quindi tutti le dita incrociate. Magari, invece di essere una delusione come di solito accade in questi casi, potrebbe essere come un “caso Elden Ring” e diventare subito uno dei titoli must have di questo periodo per i videogiocatori più appassionati. Occorrerà portare solo un altro po’ di pazienza per scoprirlo e provarlo finalmente con mano!

