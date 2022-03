Fortnite: stop alle costruzioni (per la nuova stagione)

Strano, ma vero. Una delle modalità più iconiche di Fortnite, la costruzione, è stata rimossa per nove giorni per segnare l’inizio della nuova stagione del gioco

Fortnite non è mai stato estraneo a questo genere di avvenimenti per segnalare ai suoi giocatori che è in arrivo una nuova stagione, vi ricordate il buco nero che ha inghiottito tutto?, ma pare che per questa nuova “Resistance” il team di Epic Games voglia fare le cose in grande levando addirittura la possibilità di costruire! Ma andiamo avanti con calma.

Fortnite: i “cantieri” si fermano per nove giorni

La nuova stagione di Fortnite, Resistance, pare che porterà con sé un nuovo Battle Pass pieno zeppo di nuove skin, un altro dei tratti distintivi del titolo, inclusa quella del Doctor Strange direttamente dall’universo Marvel. Quindi, nove giorni di stop dei cantieri per grande delusione dei vecchietti del circondario, ma in compenso tanto hype da riempire lo stadio. È infatti apparsa questa scritta che, da sola, descrive già la sensazione pre Resistance.

La costruzione è stata spazzata via. Tocca alla Resistance riaverla. Entra con la tua squadra ed aiuta i Sette a scoprire il nefasto piano degli Imagined Orders

Per “par condicio” i giocatori avranno dunque uno scudo ulteriore, la velocità di movimento è stata aumentata, stessa cosa dicasi per lo sprint, si possono aprire le porte a spallate e tanto altro ancora. Ma non è finita qui! Epic Games ha poi annunciato che dal 20 marzo fino al 3 aprile tutti i guadagni del suo titolo di punta saranno devoluti in beneficenza per aiutare la popolazione ucraina.

