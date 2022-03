Chocobo GP: disponibile lo spinoff di Final Fantasy, esclusiva Nintendo Switch

Finalmente disponibile su Switch un ritorno insperato: Chocobo GP ci riporta sulle piste ispirate a Final Fantasy in un’esclusiva inattesa

In un 2022 che già da ora si prospetta folle a livello di uscite, è finalmente disponibile una delle più insospettabili: parliamo, ovviamente, di Chocobo GP, che Square-Enix ha generosamente concesso ai giocatori su Nintendo Switch in veste di esclusiva. Abbiamo parlato abbastanza a lungo di quante bizzarre coincidenze coinvolgano il titolo sviscerando il caro vecchio Chocobo Racing nel corposo e recente speciale di retrogaming, e ora siamo pronti a darci battaglia nel mondo di Final Fantasy sostituendo i turni con i… giri sulle varie piste. Ecco cosa vi attende nello scoppiettante kart racer.

Gare al cardiopalma e varietà inverosimile in Chocobo GP oggi disponibile

Come dice il nome, in Chocobo GP è disponibile una vasta rosa di piloti che verrà ampliata in un modello di business “ibrido”. Oltre alla versione completa, fissata su Nintendo eShop alla cifra di cinquanta euro, esiste infatti una variante free-to-play per la quale sono già previsti season pass e quant’altro. Per quanto ne sappiamo, però, possiamo aspettarci quantomeno una scoppiettante colonna sonora sulla falsariga del già magistrale operato di Kenji “Itoken” Ito e tanti contenuti al lancio, compresi vari piloti presi a piene mani dalla serie principale (ironicamente, il generico Mago Nero sarà giocabile insieme a Vivi Ornitier di Final Fantasy IX).

Per il resto, questo rimane un kart racer che ha anticipato Mario Kart: Double Dash!! nel vastissimo campionario di veicoli utilizzati dai personaggi, e reinterpretando i power-up tramite i classici incantesimi che hanno reso la serie tanto amata. In quanto a noi, salvo imprevisti saremo più che lieti di giudicare l’atteso (ma inatteso) ritorno di questo formato per Chocobo, Mog e compagnia in una recensione. Per ora, però, vi basti sapere che i blocchi di partenza sono aperti a tutti i piloti; i Piros sono già pronti ad improvvisarsi semafori per vederci scattare sui nostri pattini a motore.

Ora sta a voi dirci la vostra: farete vostro il gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.