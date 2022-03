State of Play | Nuovo trailer per Ghostwire: Tokyo

A meno di due settimane di distanza dal lancio, dal palco dello State of Play torna a mostrarsi Ghostwire: Tokyo con un adrenalinico trailer votato all’azione

Questo 2022 per PlayStation 5 è iniziato in pompa magna, con esclusive del calibro di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 che, in meno di un mese, hanno canalizzato l’attenzione del pubblico con esperienze di livello altissimo. E sebbene il parco titoli first party di Sony su PS5 non preveda grosse novità nei mesi a venire, la console ammiraglia di questa generazione dell’azienda non rimarrà sprovvista di esclusive third party. Ad esempio, fra meno di due settimane, arriverà su PC e PS5 l’attesissimo Ghostwire: Tokyo, sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda.

E proprio di Ghostwire: Tokyo si è parlato a seguito dello State of Play di Sony di ieri sera, sul cui palco è tornato a mostrarsi per aggiungere qualche dettaglio prima del lancio previsto il 25 marzo. Il trailer, che trovate qua sotto, dopo averci rigettato nella storia, si concentra in modo particolare sull’azione frenetica e ci permette di dare uno sguardo aggiuntivo al core gameplay. Vi lasciamo al trailer.

In Ghostwire: Tokyo ci ritroveremo, per l’appunto, in una città di Tokyo completamente svuotata di esseri viventi e invasa da orde di spiriti, conosciuti come Visitors. Akito è il protagonista del gioco e viene posseduto da KK, uno spirito detective che gli dona la possibilità di utilizzare poteri sovrannaturali. Poteri che gli permettono di utilizzare abilità psichiche e paranormali per sconfiggere qualsiasi nemico (fantasmi e spiriti) che egli si troverà davanti esplorando la città di Tokyo.

