Recensione Vagante per Nintendo Switch – Bello e/o brutto da morire

Un titolo indie capace come pochi di dividere l’opinione di pubblico e critica: vediamo di che morte morire nella recensione di Vagante

Di giochi capaci di dividere l’opinione pubblica ce ne sono tanti, ma pur essendo a inizio febbraio 2022 il nostro treno dell’hype diretto a Hisui per una recensione si è invece fermato alla stazione di Vagante. Non temete: anche in questo caso abbiamo a che vedere con un titolo su cui nessuno pare essere d’accordo al 100%. I giudizi sul titolo oscillano dalle raccomandazioni alle stroncature, ed è per questo che abbiamo cercato di ignorare quante più campane possibili per entrare nel colossale dungeon del gioco a mente. Sapete, nella speranza di poterne anche uscire vivi, naturalmente.

Di certo, l’intenzione del gioco è palese: entrare di peso nella scena dei roguelike. Non possiamo esimerci da sottolineare quanto questo sia un genere già ricchissimo di illustri esponenti, sebbene perlopiù nella scena indie. Ce ne hanno dato prova The Binding of Isaac, Crypt of the Necrodancer e Dead Cells. Tuttavia qui stiamo valutando il gioco nel contesto di Nintendo Switch, una console i cui stessi manifattori hanno voluto sperimentare con il filone. Tra gli esempi possiamo citare Cadence of Hyrule, Pokémon Mystery Dungeon e l’intera campagna in single-player di Kirby Fighters 2. Cosa si può aggiungere al genere in un mondo post-Hades?

“Ciao, muori”

Vorremmo tanto aprire la recensione parlando dell’ambizione narrativa di Vagante, ma purtroppo siamo costretti a menzionare che la storia la si può constatare tutta nella schermata del titolo. Siamo viandanti appartenenti alle classi più disparate, partendo da una selezione iniziale di tre (guerriero, mago e brigante), e una volta scesi dalla nostra carovana ci addentriamo nel dungeon. Basta, non c’è letteralmente nient’altro da aggiungere. Visto il piglio con cui il gioco ama farci morire senza alcun preavviso (talvolta, una sessione di gioco può durare una decina di secondi scarsi, quando un masso cade sulle nostre teste da un punto oscurato), spereremmo quantomeno in una “lore” in stile Dark Souls.

Invece, tutto ciò che ci rimane è la libertà interpretativa dei motivi che ci spingeranno a rientrare nella caverna ogniqualvolta la prossima nefandezza del gioco ci spedirà al Creatore. Come abbiamo già detto, la narrazione può essere un sapiente incentivo per ogni partita con un titolo ostico. Non a caso, abbiamo descritto l’umorismo di Killer Chambers come una delle sue qualità più spiccate a discapito dei suoi difetti. Purtroppo, nel poco testo (esclusivamente in inglese) presente nel gioco, abbiamo solo potuto constatare un’atmosfera stoica ed austera, senza che ci fosse della trama a darle sostanza.

Rudimenti di rudezza tra i ruderi – Recensione Vagante

Nonostante questo primo boccone amaro, in questa recensione abbiamo anche delle parole buone da spendere per Vagante in fatto di gameplay. Il tutorial, che è in seguito possibile ripetere tramite una caverna separata, ci istruisce a dovere sul combattimento, sull’esplorazione e sui progressi. Pur essendo inizialmente poco intuitivi, in realtà i comandi si dimostrano ben presto funzionali. Di nuovo: sono certe trappole ad essere a dir poco meschine, ma il gameplay di per sé non ha alcun problema. Ognuno dei tasti frontali svolge una funzione offensiva (o, perché no, evasiva) di base.

Un pulsante è dunque relegato all’attacco corpo a corpo, un altro agli attacchi magici e un altro ancora alle armi per colpire a distanza come archi o boomerang. Un trittico molto “zeldiano” se vogliamo, che però lascia spazio ai salti. In tutto questo non abbiamo infatti menzionato che il gioco è prevalentemente (ed apparentemente) un platformer a scorrimento laterale, con elementi da gioco di ruolo e da roguelike tutt’altro che di contorno. Quanto le cose si incastrino bene l’una con l’altra, poi, è del tutto soggettivo; dal nostro punto di vista, però, non è stato esattamente un matrimonio (bigamo) dei più felici.

Pensare in fretta – Recensione Vagante

Premendo il tasto Più sul proprio controller è possibile aprire un menù con il quale gestire le proprie abilità e il proprio equipaggiamento, il che però non equivale ad un vero e proprio menù di pausa. Quest’ultimo infatti è relegato il tasto Meno, il che significa che no, consultare l’inventario non interrompe l’azione. Questo è bene ricordarlo prima di compiere l’errore di gestire le proprie tasche nei momenti maggiormente concitati. Lo spazio di manovra, in ogni caverna generata casualmente, è abbastanza poco; la stessa parola, “poco”, che useremmo per definire quanto ne importi ai nemici che saranno ben felici di metterci al muro.

Esistono scorciatoie con i tasti dorsali, volendo, ma quello del level design è un problema che esula dal solo contesto del cambio di armi ed oggetti. Il modo più veloce ed indolore per procedere nel gioco (nonché il più consigliato, almeno nelle battute iniziali) è quello di cercare la porta aperta con cui raggiungere la caverna successiva, permettendoci di curarci presso il falò più vicino e di salvare. Non che il salvataggio della partita serva a molto: non appena moriremo, il nostro progresso perirà insieme a noi. O almeno, un certo tipo di progresso esiste, ma non è da intendersi nel senso con cui lo abbiamo sempre conosciuto.

Esperienza nel settore – Recensione Vagante

Morire porta con sé la perdita di tutto. No, non scherziamo, e non é iperbole da parte nostra. Oggetti ottenuti, soldi sofferti, armi agognate, ogni cosa se ne va quando il nostro conteggio dei punti salute tocca la soglia dello zero spaccato. Se non c’è concesso di tenere con noi il nostro denaro sottratto onestamente ai mostri che ci vogliono morti, a che pro ricominciare? La risposta ce la forniscono i punti esperienza, che oltre ad essere l’unica cosa a rimanere ad ogni nostro trapasso trascendono anche le singole classi. Il che è un bene, perché giunti al primo aumento di livello ci saremo già ridotti a sottrarre gli oggetti ai negozianti con la forza.

Non sono solo le nuove classi a venire sbloccate salendo di livello, ma anche altri vantaggi: un aumento della salute recuperata presso ogni falò, un incremento permanente di una statistica e così via. Questo purtroppo non fa granché per tutti i neofiti che passano dall’essere incoraggiati ad esplorare quanto più possibile al ritrovarsi perennemente in fuga per non perdere il poco progresso effettuato fino a quel momento. Ciò accade nonostante sconfiggere il boss di una caverna premi il vincitore con la chiave del grande scrigno che, in modo analogo, si trova in ciascuno degli antri da esplorare.

Multiprayer – Recensione Vagante

Non c’è modo di negare che questo titolo, a discapito di tutto l’amore evidentemente riversato nei suoi aspetti più peculiari (ne riparleremo molto a breve), sia un vero dietrofront su tutti i progressi compiuti dal genere verso il grande pubblico. Per quest’ultimo, infatti, il filone dei roguelike era (e in parte è tuttora) qualcosa di eccessivamente punitivo, ma mentre altri esponenti come Hades hanno saputo farsi premiare dalla critica sembra che Vagante resti intenzionato a strizzare l’occhio solo e soltanto ad una nicchia masochista oltre la quale il genere si è espanso da ormai diversi anni.

Vorremmo tanto trovare nelle modalità multiplayer un pretesto per fare noi dietrofront su quanto detto fino ad ora, ma disgraziatamente non abbiamo trovato nessuno con cui affrontare i dungeon. O, per essere precisi, nessuno disposto a farlo. Non vorremmo ironizzare eccessivamente sulla situazione, nonostante la battuta servitaci su un piatto d’argento, ma è inevitabile. Tutto, nel gioco, sembra orchestrato ad arte per tradursi in un’esperienza il meno godibile possibile. Il confine tra “ecco ciò che tutti (quei pochi) amavano dei roguelike” e “ciò che tutti (quanti) odiano” è già labile di suo, ma il team di sviluppo ha cercato di confondere le acque ancor di più. Di proposito, sembra.

C’è dell’arte in questo macello – Recensione Vagante

Siamo in dirittura d’arrivo, e con le nostre ultime energie rimaste dopo 999 danni da macigno vogliamo parlare dell’aspetto tecnico del gioco partendo dalla grafica. Il team di sviluppo Nuke Nine e il publisher BlitWorks hanno tenuto in gestazione il gioco per dieci anni, e i risultati di tale, encomiabile dedizione sono palesi. La pixel art del titolo è eccellente, nonostante il contrasto tra gli sprite molto piccoli per i personaggi giocabili e i nemici e gli straordinari fondali. Peccato solo per la scarsa varietà di ambientazioni, che inevitabilmente amplifica il senso di ripetitività (specie con alcuni scenari simili tra loro).

Un plauso similare lo merita anche il comparto sonoro. Contrariamente alla “strada facile” con cui molti, troppi titoli indie che optano per la combo tra grafica retrò e difficoltà elevata, la musica opta per brani ben congegnati e di indubbia atmosfera. Dall’effetto ansiogeno della melodia dei boss di ogni caverna alla calma serafica della stanza del falò, gli sviluppatori non hanno di certo optato per la nostalgia a buon mercato. Un vero peccato, visto che nella stragrande maggioranza dei casi il giocatore (se non è un veterano, quantomeno) si ritroverà a risentire il tema della prima caverna fino alla nausea.

Considerazioni conclusive

“Brillante, ma pigro”: questa l’espressione con cui concluderemmo la nostra recensione di Vagante. Ad ogni passo, il retrogusto di quest’esperienza è una sensazione di amarezza tra le peggiori. Si tratta di un amaro in bocca che solo qualcosa di tanto impressionante quanto riuscito a metà può lasciare. Ad onor del vero, non abbiamo avuto modo di provarlo prima della patch del day one. Circolano diverse storie dell’orrore sulla performance del gioco al lancio, ma in base alla nostra esperienza almeno sul fronte tecnico non abbiamo trovato problemi di sorta. Semmai, le lacune del gioco sono tutte insite nel suo stesso design.

Si dice che nel mondo dello spettacolo, le “otto parole mortali” siano un segno di totale apatia del pubblico nei confronti dei personaggi (“Non mi importa di cosa succede a loro”). Siccome il gioco ama torturarci con trappole a cui abbiamo a malapena il tempo di reagire e limitando le nostre opzioni per curarci, non essendoci nulla capace di connetterci al mondo di gioco anche gli incentivi per riprovare vengono meno. Non c’è disgrazia peggiore di questa per qualsiasi opera: suscitare il disinteresse di chi si trova dall’altra parte delle pagine, delle cuffie o dello schermo. E non crediamo che serva spendere quattordici euro solo per fare spallucce.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete?