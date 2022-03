State of Play: il trailer di Valkyrie Elysium, nuovo capitolo della serie Square Enix

Allo State of Play nella tarda serata del 9 marzo è stato mostrato un trailer di Valyrie Elysium, un nuovo capitolo del gioco Valkyrie Profile di Square Enix

I rumor su un possibile State of Play in primavera iniziavano a farsi sempre più pressanti, e alla fine sembra che fossero piuttosto veritieri: Sony ha infatti annunciato il nuovo evento solamente due giorni prima della data ufficiale, lasciando così molto poco tempo per speculare sulle possibili rivelazioni nel corso della diretta. A ogni modo, erano stati comunque dati dei piccoli dettagli sul genere di titoli presenti: lo State of Play si sarebbe concentrato sui giochi giapponesi, e considerando come adesso due delle esclusive più importanti della piattaforma – Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West – sono state rilasciate, senza dubbio stanotte sarebbe stato il turno di vedere ulteriormente l’atteso Ghostwire Tokyo, in uscita per la fine del mese di marzo. Oltre a Ghostwire, e all’annuncio di un aggiornamento di Returnal, in questi 20 minuti di annunci è stato lasciato spazio anche a diverse sorprese inaspettate, tra le quali vi è sicuramente il trailer di annuncio del titolo Square Enix Valkyrie Elysium, seguito dimenticato della serie Valkyrie Profile.

Square Enix rilascia il trailer di Valkyrie Elysium

Forse alcuni si sarebbero aspettati ulteriori novità su Final Fantasy XVI, o magari sul nuovo Dragon Quest, ma in realtà l’annuncio effettuato da Square Enix ha in qualche modo potuto stupire ancora di più gli spettatori dello State of Play di ieri sera. Quello che è stato svelato è infatti è una nuova opera legata alla saga di Valkyrie Profile, nota serie RPG tattica a turni che in questa sua nuova uscita sembra cambiare significativamente lo stile di gioco. Il trailer consente di dare un primo sguardo al gameplay, che pare essere molto più action rispetto alle edizioni passate, e per quanto riguarda l’avventura narrata nel gioco, si tratterebbe di un’esperienza giocabile anche senza aver potuto sperimentare i capitoli precedenti. Nonostante ciò, rimangono comunque degli elementi già visti nei giochi originali, come la possibilità di reclutare dei guerrieri Einherjar in modo che combattano al fianco della protagonista una volta evocati.

A proposito della protagonista del nuovo gioco di Square Enix, essa sarà una giovane Valkyrie alla quale verrà affidato il destino del mondo. Il Ragnarok incombe sui reami, e con le ultime forze rimaste il Padre di tutti decide di creare un emissario per la redenzione, una valchiria solitaria capace di poter dare una svolta al tragico destino che ombreggia sull’universo. Mentre la guerriera discende verso la Terra in rovina, essa si troverà ad affrontare innumerevoli e difficoltose sfide, e a scoprire anche i segreti e verità celate che costituiscono la distruzione imminente. Il trailer di Valkyria Elysium non si sbilancia nel dare possibili date d’uscita precise, ma perlomeno sembra che ce lo potremo aspettare per il 2022 su PS4 e PS5.

