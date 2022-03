Carnivalé: Cenzo’s Adventure: il ritorno di un prototipo dimenticato

Vi capita mai di recuperare una cartuccia polverosa da una vecchia scatola? Sicuramente un titolo che vi manca è il bizzarro Carnivalé: Cenzo’s Adventure, fino ad ora

Siamo verso la fine degli anni Novanta ed il caro vecchio Nintendo 64 macina ancora un più che discreto numero di vendite nonostante cominci a mostrare il fianco alla prima PlayStation di casa Sony. Tra i giochi che sarebbero dovuti comparire sulla console c’era poi il bizzarro Carnivalé: Cenzo’s Adventure, ma alla fine nulla di fatto, fino ad oggi. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!

Carnivalé: Cenzo’s Adventure: come riapparire dopo più di 20 anni

Tutti noi conosciamo a menadito il catalogo del caro vecchio Nintendone, basta pensare a Super Mario 64, ai due iconici Zelda in 3D, a Banjo – Kazooie, al primo Super Smash Bros. e così via, dei titoli che hanno fatto cascare più di una mascella e che hanno stregato i vari E3 degli anni Novanta.

Carnivalé: Cenzo’s Adventure, sviluppato da Terrraglyph Interactive Studios e pubblicato da Vatical Entertainment, venne infatti presentato al pubblico durante l’E3 del 1999 ed era un gioco basato su un film d’animazione che ebbe una distribuzione piuttosto limitata in Europa. La storia vedeva come protagonisti un gruppo di amici che entrava in un luna park piuttosto sinistro per poi trovarsi a cercare di fuggire via prima di rimanere intrappolati lì per sempre. Una storia piuttosto lineare, ma che comunque avrebbe meritato almeno una partita.

Today we have quite a special one! We've released Carnivalé: Cenzo's Adventure, a cancelled Nintendo 64 title developed by Terraglyph Interactive Studios! It was based on the animated film by the same name and was first shown off to the public at E3 1999 in an unfinished state. pic.twitter.com/gF2iFKP8lu — Forest of Illusion (@forestillusion) March 5, 2022

Alla fine tale titolo non vide mai la luce del sole perché il suo studio ebbe dei notevoli problemi finanziari. Ma sembra che i ragazzi del sito Forest of the Illusion, assieme all’utente Baker64, abbiano pubblicato sul loro portale il prototipo incompiuto di questo oscuro platform in 3D. Potrebbe essere interessante darci un’occhiata, soprattutto se si tratta di retrogaming quasi “leggendario”.

Ad ogni modo, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!