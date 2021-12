Migliori console per Retrogaming | Dicembre 2021

Se volete farvi un grandioso tuffo nel passato, vi consigliamo le migliori console per Retrogaming. Scopriamole insieme in questa guida

Le console per Retrogaming hanno un ruolo estremamente importante nel mercato videoludico, mantenere accessibili le esperienze del passato. Il metodo classico sarebbe quello di riprendere o comprare una vecchia console con annessi giochi, recuperandoli in fondo ad un vecchio scatolone o in un mercatino dell’usato. Oggi però ci sono metodi più moderni e comodi che fortunatamente stanno riscontrando un notevole successo. Sono diversi anni infatti che le principali compagnie videoludiche di oggi e del passato, ripropongono le loro console in nuovi formati modernizzati. Tra le migliori console per Retrogaming che vi consiglieremo troverete anche una sorpresa.

Come delle macchine del tempo

Tutte le console presenti in questa lista offrono ottimi modi per giocare ai titoli del passato. Ognuna ha i suoi punti di forza e siamo certi riaccenderanno la vostra fiamma nostalgica. Tutte le seguenti console funzionano con un cavo HDMI, quindi pronte ad essere collegate ai televisori più moderni.

SNES Classic Mini – Migliori console per Retrogaming

La SNES mini è il perfetto esempio di come si possono riproporre giochi “vecchi” in un nuovo formato. Nintendo è infatti il publisher che ha dato via al trend delle mini console che ha sommerso il mercato. Il design e la costruzione sono di ottima fattura e contiene buona parte dei titoli essenziali per Super Nintendo. Fra i 21 titoli presenti troviamo The Legend of Zelda: A Link to the Past, vari giochi di Mario fino all’inedito Star Fox 2. Un difetto di questo gioiellino è l’inspiegabilmente corto cavo dei controller.

PlayStation Classic – Migliori console per Retrogaming

L’unica console riproposta per il Retrogaming che include titoli 3D in maggioranza, la PlayStation Classic contiene infatti 20 giochi dalla PS1. Molti di questi sono estremamente iconici, ma presenta qualche triste mancanza come Gran Turismo e Castlevania: Symphony of the Night. Permette ad ogni modo di tornare a Midgar di Final Fantasy VII, nella terrificante villa di Resident Evil e molti altri. Certamente consigliata per chi vuole rivivere le passate esperienze con la propria PlayStation, in un formato più piccolo ma accattivante.

Wii U Virtual Console – Migliori console per Retrogaming

Pur non trattandosi di una console rifatta o anche solo di successo, è sicuramente uno dei modi migliori per rivivere i fasti del passato. La Virtual Console che Wii U eredita dalla Wii è tra le piattaforme maggiormente ricche di titoli, ben 300 capolavori sono ancora acquistabili singolarmente. Non solo giochi di casa Nintendo, ma anche Capcom, Konami, Sega e tante altre. L’uso di una Wii U è anche l’unico modo per rivivere titoli per Nintendo 64 e TurboGrafx-16 comodamente in una console un po’ più moderna. Oltre a questo ovviamente permette di giocare anche ad un parco titoli di tutto rispetto più contemporaneo.

Sega Mega Drive Mini – Migliori console per Retrogaming

Dopo aver affidato la realizzazione delle retro-console a terze parti, ora Sega ha deciso di svolgere il lavoro in casa propria. Il risultato è un’ottima console che riprende il design del Mega Drive(o Sega Genesis fuori dall’Europa) con un’estrema attenzione ai dettagli. Il menù della console presenta infatti una musica 16-bit composta da Yuzo Koshiro, creata con gli autentici strumenti del passato. Questo pacchetto contiene ben 42 giochi, rendendola una dei migliori affari della lista.

Atari Flashback Portable – Migliori console per Retrogaming

Se siete fan dei giochi Atari 2600, non potete farvi scappare l’acquisto di questa console. L’Atari Flashback Portable permette di giocare a 70 titoli da una delle prime generazioni di console. La sua specialità è già visibile dall’immagine, è infatti una console totalmente portatile e con batteria interna. Tuttavia è possibile collegarla alla televisione se già disponiamo di un cavo AVout(non incluso nella confezione). Ha una rotellina per regolare l’audio, una entrata per le cuffie, la classica spia rossa per le batterie e addirittura l’entrata per una SD in cui possiamo inserire tanti nuovi giochi.

C64 Mini- Migliori console per Retrogaming

Se siete amanti del Commodone 64 questo gioiellino farà battere il vostro cuore anni 80′. Questa mini console è stata realizzata per dare un soddisfacente senso di nostalgia e calore a tutti i suoi appassionati. Nonostante alcuni grandi giochi siano rimasti esclusi, ce ne sono comunque a sufficienza per rendere l’acquisto più che conveniente. Sono infatti 64 titoli quelli presenti che ci daranno molte ore di divertimento.

Un bel ritorno al passato

Con questa guida speriamo di aver soddisfatto la vostra curiosità e voglia di Retrogaming. Tornare a giocare i titoli del passato è sempre un’esperienza unica e appagante grazie al diverso stile dei giochi, dovuto alle limitate potenzialità delle piattaforme. È sempre un bene ricordarsi delle origini di questo medium e di quanto si sia evoluto, sia in bene che in altre occasioni in peggio.

