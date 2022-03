Doogee S98: fotocamera con visione notturna e doppio schermo

Doogee S98 potrebbe essere lanciato con un doppio schermo e una fotocamera con visione notturna. Scopriamo di più!

Doogee annuncia un nuovo arrivo alla sua serie S. Il lancio globale del telefono rugged Doogee S98 è previsto per la verso la fine di marzo. Ciò che rende Doogee S98 sorprendente è l’adozione di un accattivante design a doppio schermo. Oltre al display principale, il telefono avrà un esclusivo smart display posteriore rotondo. Lo sfondo del display posteriore è personalizzabile utilizzando qualsiasi immagine a tua scelta. Si potrà utilizzare per guardare l’ora, il controllo della musica, il controllo dei livelli della batteria e per visualizzare tante altre informazioni.

Doogee S98: le caratteristiche

Il nuovo S98 sarà basato sul SoC Helio G96 di MediaTek con una velocità di clock di 2,05 GHz. Il processore octa-core è abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La memoria può essere ampliata utilizzando una scheda micro SD. Possiamo aspettarci prestazioni ottime anche nella applicazioni più pesanti poiché MediaTek G96 è un processore progettato per un’esperienza di gioco incredibile.

Il telefono sarà dotato di un display LCD FHD+ da 6,3 pollici con protezione Corning Gorilla Glass. La parte superiore del telefono avrà un piccolo foro per ospitare la fotocamera frontale da 16 MP. Sul retro del telefono è presente una fotocamera a 3 sensori, posizionati attorno al display posteriore. Un sensore da 64 MP adorna la fotocamera principale, supportata da una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e una fotocamera grandangolare da 8 MP. Un flash a LED correda la fotocamere principale e una luce a infrarossi completano la configurazione sul retro. La visione notturna è una funzionalità utile e divertente, che permette di scattare foto e video in totale oscurità. Grazie alla fotocamere con visione notturna, i soggetti delle foto scattate di notte sono ben visibili e riconoscibili dall’occhio umano.

L’autonomia elevata viene garantita da una batteria da 6000 mAh che può essere caricata dal caricabatterie rapido da 33 W incluso nella confezione. Doogee S98 supporta anche un caricabatterie wireless da 15 W. Doogee S98 avrà un sistema operativo Android 12 di serie sin dal primo giorno di commercializzazione, con la società che conferma almeno 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e update della versione di Android. Come è facile immaginare, Doogee S98 da bravo rugged phone vanta un grado di protezione da polvere e schizzi pari a IP69K. Ciò significa che si può fare una nuotata o lavare il telefono sotto la doccia. È certificato MIL-STD-810G, il che significa che dovrebbe funzionare bene in condizioni climatiche estreme.

Altro e prezzo

Altre caratteristiche includono NFC, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, sensore di impronte digitali montato lateralmente e tante altre caratteristiche. Doogee non ha confermato la data di lancio esatta di S98, ma dalle informazioni che ci sono pervenute possiamo aspettarci il dispositivo verrà rilasciato in commercio verso la fine del mese di marzo. Fino a quel momento, ci terremo aggiornati sugli sviluppi relativi a Doogee S98. I fan però possono prendere parte al giveaway attualmente in corso sul sito ufficiale dell’azienda nell’attesa. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!