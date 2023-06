Bandai Namco Summer Showcase: ecco la data dell’evento

Dopo Capcom, ora anche Bandai Namco ha il suo Summer Showcase: ecco qual è l’imminente data che dovrete segnare sui vostri calendari

Abbiamo visto diverse presentazioni nell’arco di giugno, e la diaspora causata dal vuoto dell’E3 ci ha fatto dono di un Bandai Namco Summer Showcase con tanto di data. Dopo il Summer Game Fest, il Future Games Show, la presentazione di Xbox, lo Starfield Direct, il Nintendo Direct e le due dirette espressamente dedicate a Ubisoft e a Capcom, dunque, è ora il turno della casa di Pac-Man. L’appuntamento, in tal senso, è fissato per questo weekend, con non poche novità circa diversi titoli annunciati in precedenza. Prima di passare ai dettagli di rito, però, preferiremmo dare spazio al tweet della stampa di settore straniera al centro del nostro tam tam. Vi lasciamo al post.

Bandai Namco Summer Showcase at Anime Expo 2023 teases “exciting announcements and game reveals” https://t.co/F6QBElLJU2 pic.twitter.com/Z8dSzJt9IQ — Gematsu (@gematsu) June 26, 2023

La data del Bandai Namco Summer Showcase

Abbiamo tergiversato anche troppo: il giorno prefissato per il Bandai Namco Summer Showcase è questo sabato, ovvero il primo di luglio. L’evento si terrà all’una e mezza di pomeriggio (o alle quattro e mezza se teniamo buono il fuso orario californiano). Tra i titoli su cui avremo più notizie segnaliamo Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS, Sword Art Online: Last Recollection, la riedizione HD di Baten Kaitos e il titolo ispirato a SandLand. Il tutto si svolgerà in tandem con l’Anime Expo 2023. Ma anche fondendo due eventi in uno, non c’è più dubbio: i tempi “comodi” in cui tutto si svolgeva a inizio giugno sono finiti, in favore di un’intera estate da trascorrere in stato di allerta.

