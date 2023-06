Fotocamere bridge: cosa sono e quali sono i modelli migliori

Tutti noi abbiamo sentito parlare di reflex o mirroless probabilmente. Ma conoscete le fotocamere bridge? Vediamo che cosa sono e quali sono i migliori modelli

La fotografia rappresenta una vera e propria forma d’arte. Chi vi coltiva una passione è affascinato dalla possibilità che le macchine fotografiche hanno di catturare momenti preziosi, esplorando il mondo e avendo modo di provare emozioni uniche e senza tempo. Per molte persone, infatti, la fotografia è un’attività istrionica, oltre che una professione a tutti gli effetti, trascendendo lo stato di hobby. Ovviamente, questo non significa che non continuino ad esserci anche diversi amatori, appassionati di fotografia che puntano a migliorare le loro competenze, in modo da immergersi a pieno nel panorama di riferimento.

La fotocamere bridge

Ovviamente, conoscere la fotografia e le varie tecniche adottabili significa anche avere un expertise relativo alle tipologie di fotocamere presenti sul mercato e in merito alle specifiche funzionalità che esse presentano. Questo approfondimento è dedicato, in particolare, alle fotocamere bridge, macchine polivalenti in grado di unire le funzioni avanzate delle fotocamere professionali alla compattezza e alla semplicità d’uso delle macchine di più piccole dimensioni. Le fotocamere bridge rappresentano, per le ragioni sopracitate, una scelta ideale per tutti coloro che intendono catturare immagini di alta qualità senza investire necessariamente in attrezzatura costosa e di complesso utilizzo.

Tra le caratteristiche principali delle fotocamere bridge non possiamo fare a meno di citare la solidità del design e l’ampia gamma di funzionalità di ultima generazione che presentano. Le fotocamere bridge presentano obiettivi zoom potenti, che gli permettono di avvicinarsi ai soggetti lontani senza mettere a repentaglio la qualità degli scatti. Esse presentano, in generale, molteplici funzioni di personalizzazione, utili sia ai professionisti che a coloro che a coloro che muovono i primi passi. Scopriamo, quindi, nelle prossime righe, quali sono alcuni tra i migliori modelli di fotocamere bridge in circolazione, tenendo conto che sarà sempre opportuno rivolgersi a realtà esperte di settore per l’acquisto. A tal proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata sull’online store Ollo su cui trovare la lista delle migliori fotocamere bridge presenti nel loro catalogo. Ecco un assaggio!

Nikon P950

Iniziamo con un prodotto di grande spicco nel panorama di riferimento, in grado di macinare una mole molto cospicua di consensi grazie al suo superzoom di altissima qualità, tra i migliori in circolazione. Si parla di uno zoom ottico 83x, in grado di raggiungere una lunghezza focale equivalente di 24-2000mm. La Nikon P950 presenta anche la possibilità di estensione digitale ad un 4000mm con il 166zx Dynamic Fine Zoom. Rispetto al modello P900 che ha rimpiazzato in catalogo, poi, questo prodotto presenta un mirino migliorato, oltre alla possibilità di acquisizione RAW con risoluzione video massima a 4K.

Sony RX10 IV

Altra macchina bridge che sta facendo molto parlare di sé tra appassionati e addetti ai lavori è la Sony RX10. La macchina mostra che Sony ha fatto importanti passi in avanti nell’ambito, soprattutto grazie al sistema AF a rilevamento di fase a 315 punti, in grado di rendere il device perfetto per i soggetti in movimento. Inoltre, la funzione di scatto a raffica è stata implementata, passando dai 14 fps del modello scorso, RX10 III, ai 24 dell’attuale IV. Abbiamo, inoltre, la connettività Bluetooth come ulteriore differenziazione dal modello precedente.

Canon PowerShot SX70HS

Troviamo, infine, una macchina dallo zoom massimo lungo, quasi grandangolare, con una gamma di apertura massima f/3,4-6,5. Questa fotocamera presenta una risoluzione da 20 megapixel che tuttavia presenta i limiti dovuti alle dimensioni ridotte del sensore da 1/2.3″ pollici. Ciò nonostante, le sue dimensioni ultracompatte e il funzionamento ottimizzato rendono questo prodotto ancora particolarmente interessante, anche se non possiamo fare a meno di citare come menzione onorevole la Panasonic FZ82 che, sulla carta, è quasi analoga alla Canon.

Dalla sezione fotografia è tutto, continuate a seguirci!