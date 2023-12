Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon saranno i protagonisti di Nuremberg, film sul processo Norimberga. Ecco cosa sappiamo

Dopo la partecipazione al film evento dell’estate, Oppenheimer, Rami Malek sta finalmente per tornare in un nuovo film storico, stavolta incentrato sul processo Norimberga. Al suo fianco Russell Crowe e Michael Shannon. Alla regia James Vanderbilt, già regista di Truth – Il prezzo della verità (2015) e sceneggiatore di The Amazing Spider-Man (2012), Sotto assedio – White House Down (2013) e Scream (2022). Nuremberg si baserà sul libro Il nazista e lo psichiatra, di Jack El-Hai, del 2014. Scopriamo trama, cast e data d’uscita di questa nuova pellicola.

Trama e cast | Nuremberg: un nuovo dramma storico per Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon

La nuova pellicola storica ci porterà a rivivere momenti tesissimi, avvenuti in Germania, durante il secondo dopoguerra. La sinossi ufficiale recita:

lo psichiatra americano Douglas Kelley ha il compito di determinare se i prigionieri nazisti sono idonei a essere processati per i loro crimini di guerra, e si trova in una complessa battaglia di ingegno con Hermann Göring, il braccio destro di Hitler.

Come già annunciato, sarà James Vanderbilt a scrivere e dirigere il film a cui prenderanno parte i tre attori sopracitati. Malek interpreterà lo psichiatra americano Douglas Kelley, mentre a Shannon spetterà il ruolo del giudice della Corte Suprema Robert H. Jackson, procuratore capo dei processi di Norimberga. A Russell Crowe il ruolo di Hermann Göring, il braccio destro di Hitler.

Data d’uscita

Ad oggi non abbiamo informazioni riguardo la data d’uscita di questa nuova pellicola, sappiamo solo che la produzione dovrebbe iniziare nel febbraio 2024. Avremo quindi molto da aspettare prima di poter assistere a questo nuovo film che, già solo dal cast, si preannuncia davvero interessante. Se amate il genere vi consigliamo di continuare a seguire tuttotek.it, vi terremo aggiornati su qualsiasi altra novità in merito.

