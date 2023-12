LEGO Fortnite: il numero di giocatori online è stato superiore rispetto al Battle Royale base

LEGO Fortnite è un successo clamoroso, arrivando ad annoverare più giocatori di Fortnite Battle Royale. Vediamo insieme i dettagli

Che LEGO Fortnite sarebbe stato un successo, era praticamente il segreto di Pulcinella, ma che sarebbe stato in grado di superare addirittura il gioco base Fornite Battle Royale per quanto riguarda il numero di giocatori online, è sbalorditivo. Ovviamente come sempre Epic Games ha saputo creare una nuova modalità, rendendola un’esperienza unica nel suo genere con elementi di sopravvivenza e creazione; infatti, i giocatori online potranno collezionare degli oggetti LEGO nel mondo di Fortnite per poi usarli al fine di creare case, edifici e altri oggetti ancora. La ciliegina sulla torta? Tutto questo è gratis! Una nuova formula di successo, per il Battle Royale capace battere qualsiasi record, che ha saputo attirare milioni di giocatori. Quanti? Scopriamolo insieme.

LEGO Fortnite batte Fortnite Battle Royale: i dettagli

In soli tre giorni, al momento della stesura di quest’articolo, LEGO Fortnite annovera ben 2.1 milioni di giocatori, a scapito dei 2 milioni per Fortnite Battle Royale. Le due modalità più recenti, Rocket Racing e Fortnite Festival, hanno totalizzato “solo” 800.000 e 600.000 giocatori rispettivamente. Un successo clamoroso per la Epic Games che ha saputo sfruttare al meglio questa nuova collaborazione, inserendo anche più di 1200 skin a tema LEGO, disponibili come varianti per quelle già presenti nel gioco. Non tutte, ovviamente, riceveranno una variante-LEGO, a causa delle varie licenze ufficiali. Tutti i personaggi originali Epic Games, Star Wars e Marvel ne riceveranno una.

Avete già provato questa nuova modalità di Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per restare sempre aggiornati sul mondo videoludico e non solo, rimanete sintonizzati su tuttotek.it. Se, invece, siete alla ricerca di qualche chiave di gioco a prezzo scontato, vi rimandiamo al catalogo di offerte presenti sul sito Instant Gaming.