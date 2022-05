In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo a fondo delle migliori armi da utilizzare nel corso della Season 3

Finalmente la tanto attesa Season 3 è arrivata e ha portato con se tantissimi cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato come al solito a modificare anche le statistiche di alcune delle armi già presenti nel titolo di Activision e, ovviamente, ha aggiunto anche dei nuovi equipaggiamenti.

Questi cambiamenti hanno modificato l’equilibrio del gioco, rendendo anche estremamente popolare una delle nuove armi aggiunte per la prima volta con questa patch. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete le migliori dieci armi da utilizzare durante la Season 3 di Call of Duty: Warzone.

Le migliori dieci

L’arrivo della nuova stagione ha modificato davvero molto gli equilibri di gioco, dato che ha anche aggiunto alla battle royale ben due nuove armi inedite. Nonostante ciò, nella nostra lista troverete comunque tante armi già presenti nella nostra precedente top. Questo perché alcuni equipaggiamenti di Warzone sono davvero molto potenti e inoltre i giocatori sono abituati ad utilizzarle da parecchio tempo. In ogni caso qui di seguito troverete un elenco con le dieci migliori armi per la Season 3 di Call of Duty: Warzone, e tra loro è presente anche un nuovissimo fucile.

Automaton

AK-47

M1916

Owen Gun

Bren

MP-40

Swiss K31

Jak-12

Carabina Cooper

Kilo 141

Automaton – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Iniziamo a parlare delle migliori armi della Season 3 di Warzone partendo subito con l’Automaton. Questo fucile d’assalto è molto potente, veloce e preciso, e di conseguenza è perfetto da utilizzare sia sulla corta che sulla media distanza. Qui di seguito potrete trovare un loadout in grado rendere ancora più potente l’automaton:

Silenziatore MX

Canna anastasia

Mirino M38

Caricatore a tamburo da 75 colpi

Impugnatura in polimeri

AK-47 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Continuiamo a parlare di fucili d’assalto con l’AK-47, una valida alternativa all’Automaton. Quest’arma non è certamente la migliore della sua categoria ma, essendo sopravvissuta a diversi nerf, ora si trova in una situazione davvero ottima. Se siete alla ricerca di un fucile d’assalto ben equilibrato in grado di adattarsi bene ad ogni situazione, allora di sicuro l’AK-47 non vi deluderà. Qui di seguito inoltre potrete trovare un loadout perfetto per tirare fuori il meglio da quest’arma:

Silenziatore GRU

Canna Spetznaz per RPK da 20″

Mirino Axial Arms 3x

Impugnatura Spetznaz

Caricatore esteso da 45 colpi

M1916 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Adesso è arrivato finalmente il momento di parlare dell’M1916, una delle nuove armi introdotte con la Season 3. Questo fucile semi-automatico è estremamente preciso, potente e vanta un rateo di fuoco abbastanza elevato per la sua categoria. Grazie a quest’arma sarete in grado di eliminare facilmente i nemici sulla medio-lunga distanza e, oltretutto, sarete molto pericolosi anche durante gli scontri ravvicinati. Qui di seguito potete trovare un loadout in grado di rendere più potente l’M1916:

Silenziatore Mercury

Canna di precisione ZP 762mm

Mirino G16 2.5x

Calcio ZP M502 Custom

Caricatore Sakura da 20 colpi

Impugnatura a nastro

Owen Gun – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

La Owen Gun è una letale SMG che vi permetterà di devastare i nemici sulla corta distanza. Questa mitraglietta soffre a causa di una gittata inferiore rispetto a quella di altri membri della sua categoria, ma riesce a compensare grazie ad un potere d’arresto molto elevato e ad un caricatore estremamente capiente. Qui di seguito potrete trovare un loadout perfetto per rendere ancora migliore la Owen Gun:

Rafforzatore di rinculo

Canna Hockenson da 142mm

Mirino Slate Reflector

Niente calcio

Caricatore Gorenko da 45 colpi

Impugnatura in tessuto

Bren – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Passiamo ora alle LMG con il Bren una mitragliatrice estremamente potente, con un caricatore molto capiente e un rateo di fuoco molto elevato. Ovviamente quest’arma non vi permetterà di eliminare con precisione gli avversari più lontani, ma è perfetta per far piovere una pioggia di piombo sui nemici scoperti. Qui si seguito potrete trovare un loadout in grado di tirare fuori il meglio dal Bren:

Silenziatore MX

Mirino SVT-40 3-6X

Canna Queen’s 705mm Royal

Calcio Queen’s Model 11 BH

Impugnatura in polimeri

Caricatore Sakura da 40 colpi

MP 40 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Passiamo ora all’MP 40, una delle SMG più amate dai giocatori di COD. Purtroppo anche quest’arma ha ricevuto diversi nerf nel corso del tempo, ma nonostante ciò continua ad essere estremamente efficace. Con questa mitraglietta infatti sarete in grado di dominare gli avversari ogni qualvolta vi troverete in spazi chiusi e angusti. Ecco un loadout in grado di rendere ancora più letale l’MP 40:

Canna Krausnick 317mm 04B

Mirino Krausnick ISO 2m

Calcio Krausnick 33m pieghevole

Caricatore esteso Gorenko da 45 colpi

Impugnatura in polimeri

Swiss K31 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Questo fucile da cecchino tradizionale non supera il Kar in quanto a versatilità, ma è la scelta perfetta per abbattere i nemici più lontani senza troppe difficolta. Grazie a quest’arma infatti sarà molto semplice riuscire a danneggiare gli avversari anche se non possedete una mira eccellente. Qui di seguito è presente un loadout in grado di rendere lo Swiss K31 un fucile da cecchino più che dignitoso:

Silenziatore GRU

Canna Combat Recon da 24.9″

Laser SWAT da 5mW

Impugnatura serpente

Jak 12 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Adesso è il momento di parlare di fucili a pompa con il Jak 12. Normalmente le armi di questa categoria non sono molto potenti su Warzone ma, se amate utilizzarle, allora il Jak 12 saprà farvi molto felici. Questo fucile a pompa vanta un caricatore molto grande, un rinculo gestibile e, ovviamente, una potenza molto elevata che lo rende davvero devastante negli spazi chiusi. Qui di seguito troverete un loadout per rendere ancora più devastante il Jak 12:

Canna ZLR J-3600 Torrent

Mirino Laser da 5mW

Caricatore a tamburo da 20 colpi

Impugnatura a nastro

Carabina Cooper – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

La Carabina Cooper è stata e continua ad essere una delle armi preferite dai giocatori di Warzone. Però, nonostante ciò, questo fucile d’assalto continua ad essere molto efficiente e rappresenta la scelta giusta per chi vuole utilizzare un’arma versatile in grado di adattarsi praticamente ad ogni situazione. Qui sotto potete vedere un loadout studiato per tirare fuori il massimo dalla Cooper:

Silenziatore MX

Canna Cooper Custom da 22″

Mirino G16 2.5x

Calcio Cooper 45RS

Caricatore a tamburo da 60 colpi

Impugnatura in polimeri

Kilo 141 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 3

Se amate combattere dalla lunga distanza ma preferite utilizzare armi semiautomatiche, allora il Kilo 141 è perfetto per voi. Questo fucile d’assalto vanta una precisione davvero elevatissima che vi permetterà di abbattere efficacemente anche i bersagli più lontani. Inoltre, nonostante sia specializzato per le lunghe distanze, si comporta abbastanza bene anche da vicino, rendendolo così un’arma molto versatile. Qui di seguito troverete un loadout in grado rendere ancora più efficace il Kilo 141:

Silenziatore Monolithic

Canna Singuard Arms Prowler da 19.8″

Mirino VLK 3.0x

Impugnatura commando

Caricatore a tamburo da 100 colpi

Pronti alla battaglia

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi della Season 3 di Warzone. Adesso non vi resta altro da fare che sperimentare e trovare il fucile che si adatta meglio al vostro stile di gioco. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

