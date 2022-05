G.SKILL Ripjaws, le nuove DDR5 in formato SO-DIMM della famiglia Ripjaws che raggiungono i 5200 MHz di frequenza con ottimi timing

G.SKILL International Enterprise, produttore leader, annuncia il lancio del nuovo kit di memoria Ripjaws DDR5 SO-DIMM per computer portatili e sistemi PC SFF (Small Form Factor), con velocità di memoria disponibili fino a DDR5-5200 o capacità del kit fino a 64GB (32GBx2).

Pensate per ottimizzare al meglio le performance dei nuovi dispositivi compatibili con le nuove generazioni di CPU, grazie alle DDR5. Le alte frequenze, e la capacità di lavorare a bassi Voltaggi, ottimizzerà le performance e supporterà al meglio le nuove piattaforme, specie quelle mobile, sia in lavori di Editing che nel Gaming. Ecco una slide riassuntiva delle principali configurazioni che il colosso taiwanese G.SKILL ha presentato.

G.SKILL annuncia nuove DDR5 SO-DIMM Ripjaws

Appartengono alla famosa famiglia Ripjaws le nuove DDR5 presentate in formato SO-DIMM. E come da tradizione sono costruite con chip IC appositamente schermati e testati con il processo di binning rigoroso e altamente selettivo di G.SKILL, ogni kit di memoria Ripjaws DDR5 SO-DIMM è costruito per prestazioni e affidabilità elevate.

Dando forma allo standard industriale per le prestazioni della memoria, G.SKILL sta lanciando specifiche a bassa latenza con la serie di memorie Ripjaws DDR5 SO-DIMM, tra cui DDR5-4800 CL34-34-34-76 e DDR5-5200 CL38-38-38-83.

Le nuove RAM non supportano come altri prodotti del brand pratiche di overclock, ma non è neppure intento dello stesso realizzare un sistema tale, in quanto devono semplicemente assicurare un funzionamento con basse latenze, e queste nuove RAM in rapporto alle velocità che raggiungono posseggono un ottimo rapporto prestazioni/ consumo. Perfette per upgrade di laptop, o per migliorare le performance esistenti.

I kit di memoria Ripjaws DDR5 SO-DIMM di SKILL saranno disponibili da maggio 2022 tramite i partner di distribuzione mondiali di G.SKILL. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.