Recensione Under the Waves: “In memory of those we have lost”

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza di Under the Waves, la nuova fatica di Parallel Studio pubblicata da Quantic Dream disponibile su PC e console

Esistono tre tipi di persone. I vivi. I morti. E quelli che vanno per mare.

Sebbene le teorie sull’elaborazione umana del lutto siano varie e molteplici (e sebbene la prima che venga in mente sia sempre quella delle cinque fasi di Kubler-Ross), è innegabile che ciascun essere umano affronti il trauma della morte di una persona cara come meglio crede. C’è chi si annienta, affogando la propria esistenza nella depressione, c’è chi cambia vita completamente, reinventandosi e trovando nuove strade. E c’è chi, come Stan, decide di rintanarsi sui fondali marini per avere un po’ di tempo per sé. Benvenuti nella nostra recensione di Under the Waves.

Denial and Isolation | Recensione Under the Waves

Under The Waves è un titolo sviluppato da Parallel Studio e pubblicato da Spotlight, etichetta di Quantic Dream che si occupa, principalmente, di titoli ed esperienze dal sapore indie. Arrivato recentemente su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S, Under the Waves propone la narrazione di un uomo in fuga dal male del mondo sovrastante verso il silenzio degli abissi marini. Abissi che dovrebbero aiutarlo ad elaborare ciò che gli è successo, ma che sembrano più che altro voler attutire il dolore, piuttosto che affrontarlo di petto.

Stan ha dunque deciso di trascorrere alcune settimane in una stazione subacquea, su incarico diretto dell’azienda petrolifera per cui lavora già da tempo, la UniTrench. Una stazione altamente automatizzata, nonostante il titolo di Parallel Studio sia ambientato nei nostri anni ‘70, con qualche elemento tecnologico di maggior modernità. Mercury, questo il nome della casa che andremo ad abitare per qualche settimana, è dotata di una lunga serie di sistemi di controllo governati da un computer di bordo, che soprannomineremo Merc e con cui Stan potrà avere diversi approcci sarcastici, molto spesso divertenti.

Anger | Recensione Under the Waves

Sarcasmo e divertimento che troviamo anche nelle interazioni con Tim, il nostro supervisor dei piani alti (letteralmente e figurativamente), che ci affiderà compiti e missioni di routine da portare a termine nei momenti diurni dell’esperienza. Tutto è bene finché è giorno, perché nonappena Stan appoggia la testa sul cuscino per andare a dormire, il mood e le situazioni cambiano drasticamente. Quel fondo oceanico così calmo, quasi materno, diventa luogo di incubi e terrore puro per uno Stan che è decisamente sulla via della guarigione, ma deve solo decidere di percorrerla volontariamente.

La divisione fra notte e giorno è anche meramente ludica. Nel corso delle giornate, Stan dovrà occuparsi dei compiti a lui affidati da Tim e che lo porteranno ad esplorare i fondali, ogni piccolo anfratto e ogni grande struttura che l’azienda ha costruito per estrarre quanto più petrolio (questo aspetto viene trattato con marcato senso ambientalista in più frangenti). Le missioni diurne del nostro protagonista potranno variare dal riparare macchinari e stazioni non funzionanti (per i problemi più banali, come semplici tubi rotti o valvole mal messe), la raccolta di materiali utili sia per le ricerche scientifiche sia per una (semplicissima) componente di crafting e la ricerca di nuove componenti per migliorare il nostro equipaggiamento e il Moon.

Moon è il nostro mezzo di trasporto subacqueo, un piccolo sottomarino con cui avremo la possibilità di viaggiare in maggiore sicurezza e senza consumare l’ossigeno di Stan, o per meglio dire letteralmente i suoi HP. Se decideremo infatti di esplorare i fondali al di fuori di Moon, Stan avrà a disposizione una quantità limitata di ossigeno (che potrà essere rimpinguata tramite l’utilizzo di appositi cilindri, anche craftabili), ma anche una maggiore manovrabilità e la possibilità di accedere a spazi angusti, che potrebbero contenere tesori e collezionabili.

Bargaining | Recensione Under the Waves

Imprescindibile, nelle fasi d’esplorazione, è l’utilizzo del sonar, che potrete usare sia a bordo di Moon sia quando andrete “a piedi”. Questo vi permetterà di localizzare i vari punti di interesse delle missioni, ma anche i già citati collezionabili e tesori di vario tipo. Prendiamo un attimo il discorso HUD, visto che ci siamo: dobbiamo ammettere che questo aspetto poteva essere gestito decisamente meglio. I vari segnali, specialmente all’inizio, potranno essere decisamente troppo invadenti e fonte di disorientamento. Sebbene la seconda sensazione sia andata ovviamente a scemare con le ore di gioco (abbiamo completato Under the Waves in 9 ore circa), la prima è rimasta costante: tutto troppo invadente.

Fortunatamente, Parallel Studio ha dato la possibilità ai giocatori di disattivare tutto l’HUD con la semplice pressione di un tasto. Questo, ovviamente, per far godere maggiormente delle atmosfere subacquee create ad hoc e che, è innegabile, sono di quanto più suggestivo Under the Waves abbia da offrire. Nuotare negli abissi oceanici con le creature marine che sfrecciano accanto a Stan dona un senso di libertà senza paragone alcuno. Gli stessi fondali marini, però, spesso possono essere ostili e ansiogeni al punto giusto da portarci, semplicemente, a rifuggirli.

Registicamente parlando, l’ottimo lavoro di Parallel Studio aiuta ancor più ad aumentare quella carica ansiogena che si respira sia in alcuni momenti di trama, sia nei sogni di Stan. L’utilizzo, in particolare, della telecamera a spalla (che tanto va di moda negli ultimi anni) è in grado di aumentare esponenzialmente l’immersione di questi frangenti, caricando ancor più emotivamente sia gli eventi narrati a scena, sia lo stesso videogiocatore.

Depression | Recensione Under the Waves

Abbiamo giocato Under the Waves su PlayStation 5 e, tecnicamente parlando, non abbiamo nulla di cui lamentarci particolarmente. Il gioco fila piuttosto fluido, senza problemi software di sorta e anche a ragione. Questo perché, seppur considerando che dietro c’è Quantic Dream e un motion capture di un certo livello, Stan è riprodotto in maniera piuttosto caricaturale. L’unico problema che abbiamo raffrontato sotto questo punto di vista sono le animazioni di nuoto di Stan, spesso molto legnose, ma mai al livello del Moon, che ci siamo ritrovati in diversi punti a dover manovrare in spazi angusti e poco adatti alle sue dimensioni, sbattendo a destra e a manca a suon di santi dal calendario.

Under the Waves non è un gioco che punta al fotorealismo in nessuna delle sue parti, né nei modelli poligonali dei personaggi né, tantomeno, in quelli delle ambientazioni. Il tutto, però, crea un generale senso di meraviglia, di attesa e di forte impatto emotivo. Ottima anche la Photo Mode, che ci permette di spostarci liberamente con la telecamera per osservare più da vicino le varie specie marine, animali e vegetali, i danni prodotti dall’uomo e la meraviglia della natura. Una meraviglia sottolineata ancora di più da un comparto audio veramente d’impatto, sia per quel riguarda la soundtrack (che alterna tracce maestosamente libere ad altre molto più ansiogene) sia per i suoni ambientali, riprodotti molto accuratamente.

Acceptance

Siamo ormai giunti alle battute finali di questa recensione di Under the Waves. Un’esperienza di “walking simulator” capace di donare, narrativamente parlando, molte emozioni contrastanti: da un lato il grande senso di libertà che esplorare un fondale oceanico può dare alla mente di un comune essere umano, che forse mai esperirà un qualcosa del genere. Dall’altra, il senso di angoscia ed inquietudine che quel fondale stesso trasmette se rapportato alla vita del protagonista, Stan, in pericoloso equilibrio fra passato e futuro, fra accettazione e rifiuto dei traumi che la vita impone. Nonostante qualche spigolo tecnico, meramente legato alle animazioni, e un HUD non proprio gestito al meglio, consigliamo Under the Waves a chiunque abbia voglia di un’esperienza d’impatto. Breve, sicuramente, ma emotivamente concreta.

Under the Waves è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.