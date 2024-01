Palworld: primo aggiornamento per Xbox Series X/S e PC, patch per l’audio

Il primo aggiornamento di Palworld è arrivato su PC, Xbox Series X ed S, ma anche dopo questa patch potrebbero occorrere altri rattoppi

La priorità su PC per Palworld è stata Steam, artefice principale del suo successo, motivo per cui il primo aggiornamento per Xbox Series X/S e Windows consiste in una patch che risolve i problemi all’audio per le piattaforme di Microsoft. A quanto pare, anche “molti” altri bug hanno trovato una soluzione, ma il lieto fine non per questo vien per tutti gli aspetti del gioco. Va detto che le varie differenze tra la versione Steam e le altre sono imputabili a quanto il marketplace di Valve avesse il titolo di Pocketpair alla propria “mercé”; tuttavia, restano ancora altri bug da sistemare. Nello specifico, i giocatori su computer non riescono ad impostare i comandi, compreso quello per uscire dal gioco.

[Known Bugs after Xbox Update]

The following bugs have been identified in this version and we are currently working on a fix.

We apologize for inconvenience. <Xbox version>

・The game launches to a static black screen. <Microsoft Store PC version>

・The game launches to a… — Palworld (@Palworld_EN) January 23, 2024

Dal tipo insetto al tipo Bug: l’aggiornamento di Palworld per PC e Xbox Series X/S, una patch per quasi tutti i gusti

Rispetto alle beghe irrisolte dalla patch di Palworld su PC, però, è l’aggiornamento per Xbox Series X ed S a mietere la maggior parte delle vittime in fato di prestazioni. Alcuni utenti su Windows presentano un anticlimatico schermo nero al lancio, mentre altri giocatori parlano di altri crash. Il tweet qui sopra lascia intuire che arriveranno altri aggiornamenti, motivo per il quale vi invitiamo alla pazienza. Del resto, le gioie dell’early access sono queste: guide con termini inglesi e la promessa di feature da aggiungere. Sempre che, si intende, le questioni legali non sottraggano a Pocketpair troppo tempo: le accuse di plagio nei confronti di Pokémon sembrano infatti essere più fondate del previsto.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi avete riscontrato problemi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.