NBA 2K22: come usare lo skateboard per spostarsi

In questa guida su NBA 2K22 andremo a vedere come usare lo skateboard per spostarci più velocemente in giro ne La Città. Scopriamo come fare

NBA 2K22 è il nuovo titolo di 2K Games che ci riporta nuovamente sui parquet più famosi della pallacanestro. Si ritorna dunque a giocare con i giganti della National Basketball Association fra sfide epiche come lo Slam Dunk Contest o i Playoff che vi porteranno ad ottenere il titolo più ambito. Tuttavia, quest’anno ad accompagnarci troveremo anche un “nuovo compagno” che accelererà i nostri spostamenti. Iniziamo quindi questa guida e scopriamo come usare lo skateboard su NBA 2K22.

Ecco come usare lo skateboard in NBA 2K22

Se siete degli appassionati della modalità carriera di NBA 2K22 e preferite passare molto tempo ne La Città con il vostro personaggio, sicuramente avrete già visto qualcuno sfrecciarvi accanto con il proprio skate. Utilizzarlo non sarà poi così impegnativo come credete.

L’impostazione di default per muovervi ne La Città è quella di farvi camminare in lungo e largo. Se quindi state cercando di velocizzare i movimenti, tutto quello che dovrete fare sarà accedere all’inventario. Per farlo non dovrete far altro che premere il tasto L1 su PlayStation o quello LB se utilizzate un controller Xbox. Una volta fatto ciò apparirà una ruota delle scelte dalla quale potrete selezionare lo skateboard.

Controlli dello skateboard in NBA 2K22

Di seguito riportiamo i movimenti eseguibili accompagnati dal tasto assegnato. Saranno inoltre riportati prima i tasti relativi al controller PlayStation e poi quelli relativi al controller Xbox.

Accelerare : R1 / RT

: R1 / RT Sterzare e rallentare : levetta di sinistra

: levetta di sinistra Smontare dallo skate : Cerchio / B

: Cerchio / B Ollie : Croce / A

: Croce / A Una volta in movimento potrete eseguire alcune acrobazie semplicemente utilizzando il grilletto di sinistra (L2/LT) o la levetta di destra

Inoltre potrete velocizzare ancora di più la vostra andatura semplicemente cliccando due volte il grilletto destro (R1/RT) in contemporanea mentre eseguite uno slancio con la gamba. Questo è tutto quello che dovete sapere per andare in giro con il vostro skateboard.

Cosa ne pensate di questo nuovo modo di spostarsi ne La Città? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se invece volete sapere cosa ne pensiamo noi del nuovo titolo di 2K Games, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Vi ricordiamo inoltre che potete trovare NBA 2K22 in leggero sconto su Instant Gaming. Per non perdervi ulteriori news e guide riguardanti l’universo videoludico, continuate a a seguire le pagine di tuttoteK!