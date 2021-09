Vediamo insieme, in questa nostra guida, la lista trofei completa di NBA 2K22, il prossimo titolo di simulazione sportiva targata 2K Games dedicata interamente al mondo del basket

Il mondo della simulazione calcistica è diametralmente cambiato quest’anno, con l’introduzione da parte di Konami di eFootball al posto di PES come principale concorrente di FIFA 22. E fra le due contendenti se ne è inserita una terza: durante la Gamescom è stato annunciato UFL. Il calcio, quindi, è sistemato. E per quel che riguarda il basket pure, visto che ci siamo quasi: NBA 2K22 sta per uscire. Il titolo di 2K Games sarà disponibile a partire da domani, 10 settembre, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Ne abbiamo già visto la copertina, un trailer sulla nuova Città e vi abbiamo spiegato tutto quello che dovete sapere prima di iniziare a giocare. Ora ci riferiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di NBA 2K22 consta di 46 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 10 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso non dovreste aver alcuna paura di incappare in spoiler, considerando la natura completamente competitiva del gioco (che sia contro l’IA o altri giocatori). In ogni caso vi ricordiamo che le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – NBA 2K22: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima parte dei trofei di bronzo:

La Nina : Realizza 10 punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 10 punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. La Pinta : Realizza 20 punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 20 punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Su un piatto d’argento : Realizza 3 assist in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 3 assist in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. 10 portate : Realizza 5 assist in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 5 assist in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. 15 portate : Realizza 10 assist in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 10 assist in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Collezionista : Cattura 5 rimbalzi in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Cattura 5 rimbalzi in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Accumulatore compulsivo : Cattura 10 rimbalzi in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Cattura 10 rimbalzi in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Schiacciamosche : Esegui 5 stoppate in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Esegui 5 stoppate in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Magnate della musica : Raggiungi il livello 10 del tuo marchio personale in musica ne La mia CARRIERA.

: Raggiungi il livello 10 del tuo marchio personale in musica ne La mia CARRIERA. Se lo tiene : Registra 5 palle rubate in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Registra 5 palle rubate in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Cielo a pecorelle… : Realizza 5 tiri da tre punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 5 tiri da tre punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Ah però! : Vinci il campionato della G League ne La mia CARRIERA.

: Vinci il campionato della G League ne La mia CARRIERA. Due per lo spettacolo : Registra una doppia-doppia in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Registra una doppia-doppia in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Con la D maiuscola : Vinci una partita della WNBA in The W.

: Vinci una partita della WNBA in The W. Guardami lavorare : Vinci una partita in The W Online.

: Vinci una partita in The W Online. Maniaco delle scarpe: Crea una carta scarpa e applicala a un giocatore.

La seconda parte dei trofei di bronzo – NBA 2K22: svelata la lista trofei completa!

Finiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Successo : Raggiungi una valutazione di 10 con una carta Proprietario originale.

: Raggiungi una valutazione di 10 con una carta Proprietario originale. Lotteria : Vinci 10 partite in una singola sessione di Draft MyTEAM.

: Vinci 10 partite in una singola sessione di Draft MyTEAM. Somewhere over the… : Cattura l’unicorno.

: Cattura l’unicorno. Scelgo te… : Fai evolvere un giocatore Evoluzione in MyTEAM.

: Fai evolvere un giocatore Evoluzione in MyTEAM. Riconoscimento : Assegna un distintivo Hall of Fame a un giocatore qualsiasi in MyTEAM.

: Assegna un distintivo Hall of Fame a un giocatore qualsiasi in MyTEAM. Tuttofare : Completa 3 agende uniche in una singola partita.

: Completa 3 agende uniche in una singola partita. Pronti, via! : Realizza 1 tiro con rilascio perfetto in una partita.

: Realizza 1 tiro con rilascio perfetto in una partita. Zona verde : Realizza 5 tiri con rilascio perfetto in una singola partita.

: Realizza 5 tiri con rilascio perfetto in una singola partita. Onda verde : Realizza 10 tiri con rilascio perfetto in una singola partita.

: Realizza 10 tiri con rilascio perfetto in una singola partita. Vittoria : Vinci una partita.

: Vinci una partita. Fatti sentire : Vinci una partita con più di 10 punti di vantaggio.

: Vinci una partita con più di 10 punti di vantaggio. Punto di svolta : Registra un vantaggio di 10 punti sul tuo avversario in un singolo quarto.

: Registra un vantaggio di 10 punti sul tuo avversario in un singolo quarto. Il resto è solo accademia : Raggiungi un vantaggio di 10 punti entro l’intervallo.

: Raggiungi un vantaggio di 10 punti entro l’intervallo. Alla larga : Realizza 10 tiri da tre punti in una singola partita qualunque.

: Realizza 10 tiri da tre punti in una singola partita qualunque. Guadagno netto : Perdi il possesso di palla 10 volte in meno del tuo avversario.

: Perdi il possesso di palla 10 volte in meno del tuo avversario. Lavoro sporco: Registra più rimbalzi, stoppate e assist del tuo avversario.

I trofei d’argento – NBA 2K22: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i trofei d’argento di NBA 2K22:

La Santa Maria : Realizza 50 punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 50 punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. La bella del ballo : Diventa una scelta alla lotteria ne La mia CARRIERA.

: Diventa una scelta alla lotteria ne La mia CARRIERA. Icona della moda : Raggiungi il livello 10 del tuo marchio personale in moda ne La mia CARRIERA.

: Raggiungi il livello 10 del tuo marchio personale in moda ne La mia CARRIERA. … pioggia a catinelle : Realizza 10 tiri da tre punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Realizza 10 tiri da tre punti in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. In cima al mondo : Vinci il campionato del college ne La mia CARRIERA.

: Vinci il campionato del college ne La mia CARRIERA. Uno per scaldarsi : Registra una tripla-doppia in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA.

: Registra una tripla-doppia in una partita dell’NBA ne La mia CARRIERA. Sa giocare la ragazza : Raggiungi il livello 10 di progressione in The W.

: Raggiungi il livello 10 di progressione in The W. Il mio tesoro : Ottieni una carta Proprietario originale olografica.

: Ottieni una carta Proprietario originale olografica. Lascia il segno : Vinci una partita con più di 20 punti di vantaggio.

: Vinci una partita con più di 20 punti di vantaggio. Amore per tutti: Concludi una partita in cui i 5 titolari abbiano realizzato un punteggio a due cifre.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – NBA 2K22: svelata la lista trofei completa!

Scopriamo i tre trofei d’oro:

Scommetti sulla D : Raggiungi il livello 10 di tutti e cinque i pilastri in The W.

: Raggiungi il livello 10 di tutti e cinque i pilastri in The W. Questa è Sparta! : Completa Triplice minaccia online: The 100 senza concedere più di 75 punti nel corso di 10 partite.

: Completa Triplice minaccia online: The 100 senza concedere più di 75 punti nel corso di 10 partite. Geologo: Colleziona una carta giocatore di ogni rarità in MyTEAM.

Infine, ecco il titolo del trofeo di platino di NBA 2K22:

Kit & Kaboodle: Ottieni tutti i trofei di NBA 2K22.

Buon divertimento!

Ecco terminata la lista trofei completa di NBA 2K22. Che cosa ne pensate del titolo di 2K Games? Lo state aspettando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!