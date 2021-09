NBA 2K22: trucchi e consigli per dominare il parquet!

Se avete bisogno di una mano per riuscire a dominare in NBA 2K22, ecco che giunge in vostro soccorso la nostra guida, dove illustriamo alcuni utili trucchi e consigli

Una nuova stagione sul parquet attende tutti gli appassionati di basket, grazie all’appuntamento annuale con la serie cestistica di casa 2K, che torna anche quest’anno grazie a NBA 2K22, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra recensione. Sia che siate giocatori vecchi o nuovi, però, l’edizione in questione del franchise presenta molte novità, pertanto abbiamo pensato di fornirvi una corposa guida, dove vi illustriamo alcuni trucchi e consigli che potrebbero semplificarvi notevolmente le cose nella vostra esperienza con NBA 2K22.

Giocare non basta

La pallacanestro è sicuramente uno sport molto complesso, che non si esaurisce di certo nel gesto di andare a punto. Non di soli tiri da due e da tre, difatti, vive questa disciplina, ma è retta anche da tante altre situazioni di gioco che, anche nel caso del titolo 2K, è bene imparare a padroneggiare per poter dare vita al giocatore (e alla squadra) dei nostri sogni. E come se non bastasse, visto che parliamo di un videogioco, a complicarci la vita intervengono anche tante altre meccaniche, che richiederanno ulteriore dedizione per essere domate. Per questo motivo arriviamo in vostro soccorso con questi trucchi e consigli per NBA 2K22.

Rallentare l’azione – NBA 2K22: trucchi e consigli

Il gioco, sin dal lancio, è risultato molto più lento è ragionato del precedente capitolo, tutto questo a causa del modo in cui il tutto gestisce la perdita di resistenza. Se avete giocato l’anno scorso, sarete sicuramente abituati a spammare le mosse legate ai dribbling (per usare un termine più calcistico che cestistico), così da poter riuscire a piazzare un tiro da tre punti. O magari eravate soliti aggirare gli avversari grazie a giocatori veloci, così da penetrare agilmente la difesa dell’altra squadra. In NBA 2K22, invece, se terrete premuto troppo a lungo il tasto dello sprint, oppure tenterete troppi dribbling, la vostra resistenza calerà rapidamente.

Questo non era certo un problema nel gioco dello scorso anno, perché era comunque possibile effettuare dei buoni tiri. Adesso, invece, l’indicatore di tiro sarà influenzato dalla condizione fisica del giocatore. Questo renderà più difficile andare a canestro, oltre ad ampliare la finestra di tempo in cui l’avversario potrà tentare di contrastarci. Pertanto il nostro consiglio è quello di rallentare le cose, dato che avere un buon margine di resistenza al momento del tiro, finirà per semplificarci la situazione. Giocate in modo più conservativo, e siamo sicuri che riuscirete ad aumentare le vostre possibilità di vittoria.

Sfruttate il Pick and Roll contro la CPU – NBA 2K22: trucchi e consigli

Se siete dei giocatori offline, un grande aiuto vi verrà fornito dai cambiamenti apportati dall’IA difensiva da Visual Concepts. In passato i difensori si lanciavano contro voi durante un pick, lasciando scoperto il loro uomo. Questo rendeva molto facile andare a caccia di un tiro da tre ai lati, nel caso aveste avuto difficoltà nell’andare a punto. In NBA 2K22 questo accade molto più raramente, così da rendere l’azione di pick-and-roll più simile al basket reale. Adesso tutto sta nel riuscire a leggere la difesa, così da fare la scelta giusta.

Se chiamate il centro per tentare un pick, ed il suo marcatore si lancia su di voi, lanciategli la palla e lasciategli affrontare un altro difensore. Se il cambio di marcatura non dovesse verificarsi, sfruttate la corsia lasciata libera e andate a canestro. Si tratta solo di avere pazienza: se non cambia la marcatura, oppure non si libera la corsia, non forzate la giocata e riprovate. Ricordatevi di giocare ragionando e lentamente.

Scegliere una modalità – NBA 2K22: trucchi e consigli

Questa sezione è dedicata a tutti coloro che vogliono davvero tuffarsi nell’offerta che NBA 2K22 ha in serbo per questo anno. Sia che vogliate giocare a MyTeam, MyCareer o MyNBA, probabilmente dovrete portare avanti la scelta effettuata. Questo non significa che non potrete divertirvi con le altre modalità, ma ricordate che tutte e tre hanno il proprio season pass, con contenuti da sbloccare.

Sembra più semplice completare tale pass rispetto allo scorso anno, ma se diluite troppo il tempo passato in compagnia del gioco, potreste non essere in grado di ottenere tutte le ricompense. Detto ciò, se siete giocatori occasionali, non vi preoccupate troppo, dato che tutte e tre le modalità hanno tantissime cose da sbloccare, e passare dall’una all’altra non rappresenterà certo un problema, a meno che non vogliate competere con gli altri giocatori.

Concentratevi sul MyTeam offline per il momento – NBA 2K22: trucchi e consigli

Se siete già dei veterani del MyTeam, allora questo consiglio non fa per voi, dato che di sicuro avrete già acquisito abbastanza abilità per competere online. Per tutti i nuovi giocatori (o per coloro che hanno bisogno di un ripasso), giocare a modalità come Triple Threat Offline e Domination si rivelerà di grande aiuto. Prima di tutto perché faranno pratica, anche se ovviamente i trick che useremo contro l’IA non funzioneranno altrettanto bene anche in caso di avversai umani. Sarà comunque un buon allenamento per quanto riguarda il tempismo nel tiro, che è una cosa fondamentale da apprendere.

Il secondo e più importante aspetto, è che così facendo potrete costruire il vostro team, per mezzo dei giocatori ottenuti in premio. Partire con uno starter team e tentare di competere in Triple Threat Online o Unlimited è davvero difficile, quindi se pensate di lanciarvi direttamente in simili modalità, considerate di dare uno sguardo anche alla nuova modalità Draft, oppure accedere a Limited, dove i roster dei giocatori avranno tutto un rating cap.

Scegliete Trae Young come Your MyTeam Starter – NBA 2K22: trucchi e consigli per dominare il parquet!

Trae Young quest’anno è senza dubbio il miglior giocatore Starter che troverete in MyTeam, specialmente se avete seguito il nostro ultimo consiglio (della nostra sfilza di trucchi e consigli per NBA 2K22) e avete iniziato a giocare offline. Sarà un giocatore che si evolverà in modo molto rapido, così da diventare un vero e proprio cecchino, oltre che dotato di una grande velocità, che sarà di estremo aiuto nelle prime partite. Una volta che lo avrete portato al massimo, potrete così scegliere un altro Starter su cui lavorare, ma tutto dipenderà da quali elementi avrete ottenuto durante il processo di crescita di Young. Alla fine, comunque, riuscirete ad avere tutti e 5 i giocatori Starter.

Utilizzate una Build che si adatti al vostro stile in MyCareer – NBA 2K22: trucchi e consigli

Se cercate in internet, di sicuro troverete moltissimi risultati indicanti la “migliore build per MyCareer”. Sono sicuramente validi consigli, ma dovreste davvero iniziare a pensare al tipo di giocatore che vorreste essere, ed iniziare così a costruirlo. A meno di non voler confrontarsi con i migliori player in Città, sicuramente vi troverete bene con qualsiasi build decidiate di utilizzare. Personalmente amiamo giocare con una solida difesa, organizzando i nostri compagni di squadra, e cercando di sfruttare le chance da tre punti quando la difesa avversaria si abbassa. Questo, però, potrebbe non essere adatto al vostro stile, quindi divertitevi con l’editor e trovate la quadratura che più vi piace. Così facendo vi divertirete sicuramente.

Aumentate i minuti di gara per aumentare il tempo giocato in MyCareer – NBA 2K22: trucchi e consigli

Una delle più grandi problematiche che i giocatori incontrano all’inizio di MyCareer è legata al fatto di non vedere il campo a sufficienza, così da ottenere un Teammate Rating pari a B o superiore. Dato che inizierete a giocare come un giocatore di scarso valore (a meno di non spendere denaro nell’acquistare la valuta virtuale del gioco), avrete a disposizione solo un limitato quantitativo di minuti. C’è comunque un modo per ovviare a tutto ciò: accedete alle impostazioni, cercate la voce Durata Quarto, e selezionate 10 o 12 minuti, così da avere più tempo per ottenere un maggior quantitativo di valuta di gioco, che potrete spendere per potenziarvi più rapidamente. Un altro dei nostri trucchi e consigli per dominare il parquet su NBA 2K22 e in particolar modo in MyCareer.

Non scordatevi di ottenere la divisa della State Farm – NBA 2K22: trucchi e consigli

L’ultimo dei nostri trucchi e consigli per NBA 2K22 è abbastanza curioso, ma è davvero buffo girovagare per la Città avendo indosso la divisa ufficiale della State Farm. Una volta loggati, e dopo aver terminato le missioni iniziali, controllate la voce Missioni: ne troverete una che vi chiederà di raggiungere Jake della State Farm. Parlategli per ottenere l’outfit in questione.

