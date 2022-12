In questa breve guida dedicata a FIFA 23, scopriamo insieme che cos’è un Walkout e come capire se ce ne stiamo trovando uno davanti: sì, questo è per gli appassionati

Anche quest’anno, il successo commerciale di FIFA 23 ha stupito un po’ tutti, specialmente chi guarda il mercato con occhi un po’ più da esterno. La quasi mancata competizione nel genere, considerando la virata di Konami con il suo eFootball verso lidi decisamente diversi (altrettanto interessanti, ma comunque diversi), ha nuovamente reso l’ultimo capitolo della simulazione calcistica di Electronic Arts (qui la nostra recensione!) uno dei videogiochi più venduti dell’anno. Disponibile attualmente su PC e console di attuale e scorsa generazione, FIFA 23 è un connubio fra vecchio e nuovo, fra campagna single-player e multiplayer online vivace e vivido e soprattutto: è Fifa Ultimate Team.

Prima di iniziare | FIFA 23: come capire se è Walkout!

Prima di darvi qualche consiglio sul come scoprire se è Walkout in FIFA 23, vi ricordiamo che qui su tuttoteK abbiamo una lunga lista di guide a tema. Dalla lista trofei completa, passando ai trucchi e consigli per la modalità FUT e al suo nuovo sistema di intesa, per arrivare infine al come guadagnare velocemente soldi. Passiamo ora al concreto: cos’è il Walkout e come riconoscerlo?

Spacchettoni! | FIFA 23: come capire se è Walkout!

Se avete speso parecchio denaro in game o FIFA Points nei pacchetti giocatore di FIFA Ultimate Team, conoscete benissimo quella sensazione di attesa e di speranza nel trovare ciò che tutti agognano: un giocatore con un punteggio alto. Così come nelle iterazioni passate, si può riconoscere una buona pescata già dalle animazioni dei pacchetti, giusto per sollevare ancor più quella flebile linea di tensione che ogni apertura porta con sé. Che cos’è dunque un Walkout?

Se ottenete, dall’apertura di un pacchetto, un giocatore con un punteggio Overall (in inglese Overall Rating, OVR) maggiore di 86 punti, l’animazione che vi ritroverete su schermo è per l’appunto chiamata Walkout. In questo caso il giocatore appare e cammina al di fuori dello schermo e della vostra vista, da qui il nome. Per le carte speciali di qualsiasi promo FUT, il punteggio minimo limite per ottenere un Walkout è di 84 punti.

Come riconoscere un Walkout? | FIFA 23: come capire se è Walkout!

Come fare dunque per riconoscere un Walkout? In FIFA 23 l’indizio più chiaro e lampante sono i fuochi d’artificio che vengono sparati direttamente dal punteggio del giocatore, ancor prima che si manifesti chiaramente la sua identità. Attenzione però: le animazioni dei pacchetti in questo capitolo sono molto più veloci che in quelli precedenti, quindi avrete a disposizione solo una manciata di secondi per riconoscere i giusti segnali.

Un secondo indizio che potete andare a cercare è lo sfondo che si scurisce per alcuni momenti e i faretti ai lati della carta che si allineano in direzione dello schermo. Tuttavia, queste ultime due indicazioni valgono anche per le carte i cui punteggi variano fra gli 83 e gli 85 punti (i così detti Board). In questi casi però i fuochi d’artificio che abbiamo menzionato prima non appaiono proprio al di sopra del punteggio, ma soltanto ai lati dello schermo. I Board sono indubbiamente utili, ma non quanto i Walkout e infatti gli indizi che li rendono simili possono generare un po’ di frustrazione o delusione nel giocatore.

Buon divertimento!

E questo è tutto ciò che possiamo dirvi sul come capire se è Walkout in FIFA 23.