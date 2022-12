Assassin’s Creed Mirage: uscita rimandata secondo un rumor

Secondo un recente rumor l’uscita di Assassin’s Creed Mirage potrebbe essere rimandata. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Il prossimo titolo della celebre saga di Ubisoft potrebbe arrivare più tardi del previsto. Dopo essere stato annunciato ufficialmente nel corso dell’Ubisoft Forward dello scorso settembre, Assassin’s Creed Mirage ha destato fin da subito l’interesse dei fan della serie, ma ora, secondo un recente rumor, sembra proprio che la data d’uscita potrebbe essere stata rimandata. Pare comunque che il ritardo non sarà molto, in quanto il gioco rimane previsto sempre per il 2023.

Un rumor vuole rimandata l’uscita di Assassin’s Creed Mirage

Il nuovo atteso capitolo, sebbene sia cronologicamente il successore di Valhalla (del quale potete trovare a questo link la nostra recensione), risulta essere più una sorta di ritorno alle origini per il brand. Atteso attualmente per un generico 2023, come titolo celebrativo del 15° anniversario della serie, il gioco dovrebbe avere ambientazioni e meccaniche con evidenti rimandi al capostipite della saga, rinunciando pertanto agli elementi GDR giunti solo con gli ultimi capitoli.

Voci di corridoio volevano la pubblicazione dell’atteso titolo nel corso della prossima primavera, ma ora le cose potrebbero cambiare. Secondo un nuovo rumor pubblicato dal giornalista Tom Henderson, infatti, l’uscita di Assassin’s Creed Mirage sarebbe stata internamente rimandata. Lo slittamento non pare essere molto, per fortuna, ed il gioco dovrebbe vedere la luce nel corso dell’estate 2023. Ricordiamo però che il day one effettivo non è stato ancora dichiarato da Ubisoft, perciò, in attesa di comunicati ufficiali da parte della software house, invitiamo a prendere con le pinze queste informazioni.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.