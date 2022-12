The Callisto Protocol: problemi di performance e stuttering su PC

Sembra che The Callisto Protocol soffra su PC di diversi problemi di performance e stuttering. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

A quanto pare il recente lancio dell’attesissima nuova opera horror di Striking Distance Studios non è stato esattamente del tutto roseo come ci si aspettava. In queste ore post lancio ufficiale, infatti, sulla nota piattaforma Steam si stanno moltiplicando le recensioni negative degli utenti, che lamentano diversi problemi di stuttering e performance non all’altezza delle aspettative, per quanto concerne la versione PC di The Callisto Protocol.

Stuttering e problemi di performance affliggono The Callisto Protocol su PC

“The Stuttering Protocol“, così è stata tristemente soprannominata da qualcuno l’ultima fatica del papà di Dead Space (a proposito, se siete appassionati della serie non perdetevi l’intervista con il compositore delle musiche, Jason Graves), a causa dei problemi di performance che minano la versione PC dell’attesissima avventura ambientata sulla luna morta di Callisto. Pare infatti che il titolo sia afflitto da cali di framerate e vistosi problemi di fluidità dell’immagine, stando alle lamentele dei giocatori. Secondo quanto emerso, inoltre, sembra che, anche su computer con GPU RTX 30 series e successive (quindi configurazioni di fascia alta e che dovrebbero soddisfare appieno i requisiti dichiarati), i problemi citati rimangano evidenti.

Tutto ciò ha generato una pioggia di recensioni negative sulla nota piattaforma di Valve, con molti utenti che sono arrivati a giudicare l’esperienza addirittura ingiocabile. Questo, unito al fatto che il titolo aveva già ricevuto recensioni miste dalla stampa mondiale, ha contribuito a dividere ulteriormente il parere di pubblico e critica sull’horror di Glen Schofield. Speriamo che il team di sviluppo possa provvedere quanto prima ad una patch correttiva che permetta finalmente ai giocatori di godere appieno dell’incredibile qualità grafica del titolo.

E voi avete già provato questo attesissimo titolo? Cosa ne pensate?