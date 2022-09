Scopriamo insieme, in questa breve guida, come guadagnare velocemente soldi e crediti FUT in FIFA 23: qualche trucco e consiglio utile ad accumulare moneta virtuale nella nuova simulazione calcistica di Electronic Arts ed evitare microtransazioni

FIFA 23 è ormai arrivato sul mercato, a monopolizzare quella fetta di appassionati di calcio e videogiochi, da qualche giorno. Il 26 settembre scorso la nuova simulazione calcistica targata Electronic Arts è arrivata su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, spostando nuovamente gli equilibri e diventando, ancora una volta, uno dei titoli più giocati nonché attesi dell’anno. E considerando il passaggio di titolo, ovviamente, dovrete necessariamente ripartire da zero nella costruzione della vostra Squadra. E, per far ciò, avrete altrettanto bisogno di monete e crediti FUT. Proprio in merito, vogliamo spiegarvi, in questa breve guida, come guadagnare velocemente soldi e crediti FUT in FIFA 23. Molti di voi già conosceranno queste strategie e piccoli trucchi, ma i novizi potrebbero ritrovarsi spaesati e, chissà, magari qualche veterano ha bisogno di gettar luce su qualche nuova meccanica.

Ssssoldi ssssoldi ssssoldi

Sul come guadagnare velocemente soldi e crediti FUT in FIFA 23 si potrebbe scrivere un poema: di metodi, effettivamente, ne esistono veramente tanti. Questo se escludiamo ovviamente l’acquisto con valuta reale, non tanto perché demonizziamo le microtransazioni quanto perché, alla fine dei conti, se quella fosse la soluzione non ci sarebbe bisogno di alcuna guida. Il metodo principale comunque è sempre lo stesso: giocate. Giocate tanto, divertitevi in solo o con gli amici, giocate online e completate la carriera. FIFA 23 è molto generoso in termini di doni e non mancherà di ricompensarvi adeguatamente. Scopriamo però qualche trucchetto un po’ più tecnico e specifico.

Il buon vecchio calciomercato digitale | FIFA 23: come guadagnare velocemente Soldi e crediti in FUT

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di investire tempo (tanto tempo!) e risorse nel mercato (che vi ricordiamo a partire da questo capitolo sarà cross-platform). Una delle tecniche che molti esperti di FIFA utilizzano è quella dello “sniping“, il “centrare” carte di giocatori sotto-prezzati presenti nel mercato per acquistarli e rivenderli al loro valore effettivo. In realtà questo è uno dei trucchi più difficili ed esosi in termini di tempo da attuare, ma decisamente il più remunerativo. Il motivo è ovvio: una carta messa ad un prezzo più basso del suo valore effettivo scompare nel giro di pochissimo, si parla di secondi. Utilizzando però piccoli stratagemmi come i filtri del prezzo e aggiungendoci una buona dose di fortuna… i soldi arriveranno in men che non si dica.

L’acquisto di pacchetti di Bronzo e d’Argento può essere molto utile in diversi contesti. Il primo, ovviamente, è quello della costruzione della vostra squadra: può capitare anche di trovarci giocatori piuttosto forti. Il secondo è quello di piazzare le vostre carte inutilizzate nel mercato e sfruttarle per recuperare il costo del pacchetto e farci anche parecchio in più. Inoltre, alcune Sfide di Squad Building richiederanno proprio carte di Bronzo o d’Argento, permettendovi di acquisire crediti in grande quantità con poco sforzo.

Squad Battles e multiplayer online | FIFA 23: come guadagnare velocemente Soldi e crediti in FUT

Affrontare le Squad Battles è invero un altro metodo piuttosto veloce (e se non altro più divertente di quelli proposti finora) per accumulare denaro in FIFA 23. Parliamo di una delle modalità di Fifa Ultimate Team in cui potrete affrontare una squadra controllata dal computer (e non è dunque un PvP). Potrete giocare da soli o in compagnia di qualche alleato e ogni settimana potete affrontarne davvero tante, anche una decina, potendo arrivare ad accumulare corpose ricompense.

Partecipare al multiplayer di FIFA 23 e competere con altri giocatori online è il più semplice metodo di raccolta risorse, specialmente se puntate a scalare le Divisioni. Pur essendo il principe di tutti i metodi non è esattamente il più veloce. Puntate a portare a termine le vostre trenta partite settimanali e a scalare le classifiche che vi troverete man mano di fronte: se non altro, sarà decisamente divertente.

La novità dei Momenti FUT | FIFA 23: come guadagnare velocemente Soldi e crediti in FUT

Ultimo metodo che vogliamo mettere sul piatto è caratteristico di FIFA 23 ed è una novità che forse i veterani non hanno ancora preso in considerazione. I Momenti FUT, infatti, presenti solo nella modalità single-player, sono particolari sfide che vi richiederanno di effettuare specifiche azioni nel corso delle partite, come fare un gol con un portiere o cose del genere. Il tutto genererà un’altra moneta virtuale, le Stelle, che potrete utilizzare per acquistare Giocatori o pacchetti.

Buon divertimento!

E questo è tutto, abbiamo cercato di riassumere in poche righe come guadagnare soldi e crediti nella modalità FUT di FIFA 23. Fateci sapere se state giocando alla nuova simulazione calcistica di Electronic Arts qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!