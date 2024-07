Il viaggio verso il nuovo mondo di Shadow of the Erdtree non è a senso unico: ecco come tornare indietro nell’Interregno di Elden Ring

Ora che il mondo di Elden Ring si è fatto più grande con l’uscita di Shadow of the Erdtree, vorrete sapere anche come tornare indietro. La Terra delle Ombre può pure mettere la sua buona dose di soggezione, con la sua mistura di nemici terribilmente pericolosi e viste belle da mozzare il fiato. Naturalmente in un soulslike capita di perdersi… e non alludiamo solo alla cognizione del tempo che va bellamente a farsi benedire. No, qui si parla anche (e soprattutto) di orientamento, che può venir meno tanto quanto la calma mentre vi struggete ripensando a quant’era bello, tutto sommato, l’Interregno. Ed è in questo attacco di panico che entriamo in gioco noi: reggetevi alla sedia!

“Show, don’t tell” | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, come tornare indietro

Per amor di retorica giornalistica abbiamo romanticizzato un po’ la sensazione snervante di chi non sa più come tornare indietro nel mondo di base di Elden Ring, ma in realtà i viaggi da e verso le aree di Shadow of the Erdtree sono semplici da intraprendere. Non per questo, però, il gioco si prende la briga di dirci come funziona il tutto, come impongono gli ormai immancabili, ingombranti canoni del genere (grazie, messer Miyazaki). State tranquilli: quelle della Terra delle Ombre, alla fine, sono porte girevoli. C’è un modo molto semplice per tornare alla Tavola Rotonda e, ci venisse un colpo, vi spiegheremo come arrivarci. Non temete, i convenevoli stanno finalmente per finire.

La fonte del problema | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, come tornare indietro

Una volta messo piede nel Regno dell’Ombra, c’è molto da vedere: il ritorno alla Tavola Rotonda o all’Interregno, molto probabilmente, è un pensiero che neanche vi sfiorerà. Avrete molti tipi di armi da raccattare, nonché bonus aggiuntivi come le Benedizioni dell’Albero Ombra. Insomma, le cose da fare non mancano di certo. Tuttavia, una volta che avrete tra le mani un certo martello, vorrete potenziarlo a dovere. Sarà lì che capirete che il cavaliere di Miquella, magari, avrebbe anche potuto avvisarvi della possibile nostalgia di casa. Pure senza una spiegazione chiara, però, il metodo per tornare a casa è lo stesso di sempre. Di sicuro, a questo punto della guida, ci sarete già arrivati.

Come dimenticarsi gli occhiali sul naso | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, come tornare indietro

Molti DLC moderni utilizzano metodi ben specifici per viaggiare tra una mappa e l’altra, ma qui l’approccio è paragonabile al semplice cambio di mappa visto ne Il Disco Indaco (per fare un esempio). In altre parole, il viaggio rapido tra Interregno e Regno dell’Ombra è la semplice risposta alle vostre preghiere. Ebbene sì: la nuova mappa che trasuda verticalità da ogni poro è considerata dal gioco parte integrante del medesimo mondo. Aprite la mappa, poi con Ⓨ/△ accedete alla lista dei siti di grazia ed usate i tasti dorsali (LB/RB su controller Xbox, L1/R1 su DualShock o DualSense) per cambiare regione. Inoltre, premendo Ⓧ/□ potete tornare alla Tavola della Grazia Perduta presso la Tavola Rotonda.

Perché rientrare?

Casomai servisse ripetere perché tornare indietro nel mondo “normale” di Elden Ring, come ormai ben ricorderete in Shadow of the Erdtree potrete ottenere nuovi giocattoli con cui divertirvi. Armi e ceneri di guerra necessitano dei “vecchi” arnesi per ricevere le dovute migliorie, ed è qui che occorre tornare a casa. Crediamo di non avere più altro da dirvi; possiamo però rivelare che, così come sta facendo chi vi scrive per Luigi’s Mansion 2 HD, anche il nostro nostromo Francesco Messina si sta adoperando per dirvi al più presto cosa pensa dell’espansione. Nell’attesa di questa nuova recensione, potete consultare ancora quella del gioco di base originale. L’abbiamo definito un “nuovo standard”.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.