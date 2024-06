Elden Ring: Shadow of the Erdtree, revisione alla difficoltà in arrivo

FromSoftware frena sul tasso di sfida: la difficoltà di Shadow of the Erdtree, DLC di Elden Ring, calerà col prossimo aggiornamento

Uno dei punti accolti dal consenso pressoché unanime nella community videoludica, in merito ad Elden Ring: Shadow of the Erdtree, è il tasso di difficoltà. L’acclamatissima espansione ha questo come unico, sebbene quanto mai soggettivo, tallone d’Achille ed è per questo che FromSoftware ha pensato bene di smussare alcuni degli angoli più spigolosi nel loop di gameplay del suo pargoletto. A beneficiare maggiormente sono i bonus elargiti dalle benedizioni dell’Albero Ombra. Per andare nello specifico, le note della patch 1.12 confermano un incremento di attacco e difesa per la prima metà degli upgrade. In quanto alla seconda, la crescita sarà un pizzico più graduale. Vi lasciamo al post.

A calibration update has been released for #ELDENRING Shadow of the Erdtree. Update notes are available here: https://t.co/RexDY49EOg Thank you for your support and passion. pic.twitter.com/Jz9S0Y0fnK — ELDEN RING (@ELDENRING) June 26, 2024

La difficoltà calante di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Per applicare la patch e, di conseguenza, ammorbidire la difficoltà di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, è sufficiente effettuare un login su un qualsiasi server multiplayer. Gli aggiornamenti futuri includeranno anche qualche ritocco alla forza dei nemici, ma per il momento abbiamo anche delle migliorie sul fronte prettamente tecnico. Forse a fronte del recente review bombing, infatti, il ray tracing attivato in automatico dovrebbe tornare in letargo, con buona pace di chi (specie su PC) ha riscontrato problemi di performance davvero difficili da trascurare. Per il momento ci congediamo, rimandandovi se volete alla recensione del gioco di base. Titolando l’articolo, abbiamo definito il gioco un “nuovo standard” per la Tripla A.

Titolando l'articolo, abbiamo definito il gioco un "nuovo standard" per la Tripla A.