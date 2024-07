AGON by AOC: presentato il nuovo AOC Gaming C27G2Z3/BK

Nelle ultime ore AGON by AOC ha presentato il suo nuovo AOC GAMING C27G2Z3/BK. Curva vincente con 280 Hz per un’esperienza di gioco immersiva

AGON by AOC, uno dei marchi leader nei monitor da gaming e accessori IT, è lieta di presentare l’AOC GAMING C27G2Z3/BK. Un monitor curvo da 27″ (68,6 cm) Full HD che unisce immagini immersive a prestazioni eccezionali. Progettato per soddisfare sia i gamer competitivi che quelli occasionali, il monitor C27G2Z3/BK offre una straordinaria frequenza di aggiornamento di 280 Hz. E ancora, tempi di risposta GtG fino a 1 ms e MPRT fino a 0,5 ms, oltre a un pannello Fast VA ad alto contrasto con una curvatura di 1500R, tutto a un prezzo accessibile.

AOC GAMING C27G2Z3/BK: la curvatura 1500R per un’esperienza immersiva

La curvatura 1500R del monitor AOC GAMING C27G2Z3/BK avvolge gli utenti, offrendo un’esperienza di gioco immersiva che li porta più a fondo nell’azione. Il display curvo da 27″ offre una visione più naturale e confortevole, riducendo l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Che si tratti di corse ad alta velocità o di esplorare vasti mondi aperti, la curvatura del C27G2Z3/BK aumenta il senso di coinvolgimento e presenza.

Con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 280 Hz, l’AOC GAMING C27G2Z3/BK supera lo standard di 240 Hz degli esport, offrendo un gameplay ultra-fluido e reattivo. Questo monitor raggiunge un tempo di risposta GtG fino a 1 ms con l’impostazione overdrive più alta, eliminando virtualmente il ghosting e il motion blur per immagini nitide. Inoltre, grazie all’impostazione MBR (Motion Blur Reduction) che utilizza una retroilluminazione stroboscopica, il monitor offre un MPRT (Moving Picture Response Time) di 0,5 ms. Migliorando ulteriormente la chiarezza del movimento.

Immagini ad alto contrasto con HDR10

Il pannello Fast VA dell’AOC GAMING C27G2Z3/BK offre una qualità d’immagine eccellente con un elevato rapporto di contrasto di 4000:1. Garantendo neri profondi e colori vivaci per un’esperienza visiva davvero coinvolgente. Grazie alla conformità con HDR10, il monitor visualizza una gamma più ampia di livelli di luminosità e colore, evidenziando i dettagli sia nelle scene scure che in quelle luminose. La risoluzione Full HD (1920×1080) bilancia perfettamente chiarezza visiva e prestazioni, permettendo anche alle GPU di fascia media di sfruttare la frequenza di aggiornamento di 280 Hz del monitor per un gameplay ad alta velocità.

Il monitor AOC GAMING C27G2Z3/BK supporta la tecnologia Adaptive-Sync. Ciò eliminando lo screen tearing e lo stuttering sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con l’output della GPU. Questa tecnologia è compatibile sia con le GPU NVIDIA che con quelle AMD, garantendo un’esperienza di gioco fluida per la maggior parte degli utenti.

AOC GAMING C27G2Z3/BK: design ergonomico per comfort e convenienza

Il monitor C27G2Z3/BK dispone di un supporto robusto e regolabile, con un’altezza regolabile di 130 mm, e funzionalità di inclinazione e rotazione. Permettendo agli utenti di trovare l’angolo di visione ideale per la loro configurazione. Le cornici sottili e il design elegante del monitor lo rendono un’aggiunta attraente a qualsiasi setup di gioco. Mentre la compatibilità con il supporto VESA offre ulteriore flessibilità per il montaggio a parete o configurazioni con più monitor. L’AOC GAMING C27G2Z3/BK sarà disponibile da fine giugno 2024, con una garanzia di 3 anni, al prezzo di €239,00.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo AOC GAMING C27G2Z3/BK? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).