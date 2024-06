Luigi’s Mansion 2 HD: disponibile oggi per Nintendo Switch!

Il 3DS sbarca su Nintendo Switch: disponibile oggi l’inatteso remaster della seconda avventura da solista del baffetto, Luigi’s Mansion 2 HD

Saprete già qualcosa del gioco grazie alla nostra anteprima, ma casomai servisse un promemoria Luigi’s Mansion 2 HD ha finalmente raggiunto il day one: la seconda scampagnata spettrale solitaria del sempre sminuito fratellino in verde è disponibile. Da oggi potrete dunque riscoprire su Nintendo Switch il ritorno della pavida spalla di Mario in un ruolo da protagonista, umanissima nella sua fifa blu per i variopinti fantasmi. L’appuntamento è a Cupavalle, dove l’esperimento di convivenza pacifica con gli ectoplasmi del Professor Strambic sta riscontrando… qualche intoppo, per dirla con ottimismo. A undici anni dall’uscita dell’originale su Nintendo 3DS, dunque, il titolo fa il suo ritorno in grande per un pubblico più giovane (e più ampio).

I ritorni che non ti aspetti: Luigi’s Mansion 2 HD è disponibile!

Nato per un’esperienza mordi-e-fuggi in seguito alla natura prettamente portatile di Nintendo 3DS, Luigi’s Mansion 2 HD è suddiviso in più magioni differenti, minute nella loro portata ma rivisitabili in base alle varie missioni. Anche il Poltergust 5000 del pavido protagonista provvede più utilizzi diversi, grazie alle migliorie collezionabili nel corso dell’avventura. I fantasmi, che siano Spacconi rossi, Occultini blu o Bavosi gialli, si potranno affrontare sia da soli che, nella Torre del Caos, anche in compagnia di amici, sia in locale che online. E ora che siamo giunti al day one, ve lo possiamo finalmente rivelare: sì, avremo modo di recensire anche questo gradito ritorno. Ci rivediamo tra qualche giorno!

Ora sta a voi dirci la vostra: siete curiosi di leggere la nostra disamina? O avete già portato a casa la vostra copia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.