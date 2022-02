Final Fantasy VI Pixel Remaster è disponibile su Steam e Mobile

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato che Final Fantasy VI Pixel Remaster è ora disponibile in Europa su Steam e dispositivi mobile

Nel mentre Square Enix è attualmente a lavoro su titoli del calibro di Final Fantasy XVI e la parte 2 di Final Fantasy VII Remake, la carrellata delle versioni Pixel Remaster dei vari capitoli di Final Fantasy continua. Sebbene vengano ancora rilasciati esclusivamente su Steam e piattaforme mobile, anche Final Fantasy VI è ora attualmente disponibile in Europa per l’acquisto. I fan, ma anche coloro che non hanno mai giocato il capitolo originale, possono riscoprire questo indimenticabile GDR in versione pixel remaster in 2D, con grafica e audio completamente rielaborati. Il sesto capitolo è uno dei più amati ed include un’ampia serie di personaggi giocabili, tutti con le loro storie, i loro obiettivi e i loro destini. Potrete personalizzare le abilità, le magie e le invocazioni di esper di ciascun membro del gruppo grazie al sistema di magilite.

Per la prima volta, questa nuova versione di Final Fantasy VI includerà anche una magistrale reinterpretazione dell’amata scena dell’opera con nuove voci ed animazioni. Potrete rivedere questa iconica scena con le voci in giapponese, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e coreano. Inoltre, sono presenti tutti i miglioramenti inclusi nelle versioni Pixel Remaster, tra cui:

Grafica pixel 2D aggiornata , inclusi gli inconfondibili design dei personaggi di Final Fantasy creati da Kazuko Shibuya, l’artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta;

, inclusi gli inconfondibili design dei personaggi di Final Fantasy creati da Kazuko Shibuya, l’artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta; Colonna sonora riarrangiata in stile Final Fantasy, sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu;

in stile Final Fantasy, sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu; Gameplay migliorato che include un’interfaccia modernizzata, opzioni di combattimento automatico e altro ancora;

che include un’interfaccia modernizzata, opzioni di combattimento automatico e altro ancora; Migliorie generali: contenuti del bestiario, galleria, riproduttore musicale.

I contenuti speciali di Final Fantasy VI Pixel Remaster su Steam

Chi acquisterà Final Fantasy VI su Steam entro il 9 marzo riceverà dei bonus esclusivi, tra cui quattro sfondi, cinque brani musicali e il 20% di sconto. Gli sfondi, il brano strumentale e i brani speciali “Timelapse” inclusi con l’acquisto iniziale, sono anche disponibili tramite il pacchetto su Steam. I brani inclusi sono:

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

(Timelapse Remix) Terra’s Theme (Timelapse Remix)

(Timelapse Remix) Searching for Friends (Timelapse Remix)

(Timelapse Remix) Locke’s Theme (Timelapse Remix)

(Timelapse Remix) Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

Infine, è possibile acquistare il pacchetto che include tutti e sei i giochi Pixel Remaster, da Final Fantasy I a Final Fantasy VI, per ottenere uno sconto aggiuntivo.