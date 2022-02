AVM: tutte le novità per la fibra al MWC

In anteprima al MWC 2022, i dispositivi per la fibra targati AVM. La connettività Wi-Fi 6 e Mesh Wi-Fi per la casa smart diventerà il nuovo standard

Al MWC 2022, l’evento internazionale in programma dal 28 febbraio al 3 marzo, AVM (gli specialisti delle comunicazioni con sede a Berlino) presenterà l’attuale generazione di dispositivi per DSL, cavo e 5G, oltre a un’anteprima per la fibra. “The Smart Wi-Fi Experience“, lo slogan di AVM per questo MWC, riassume i vantaggi e benefici dei prodotti FRITZ!: i FRITZ!Box e i Mesh Repeater portano internet veloce e il Wi-Fi a lungo raggio a ogni connessione e in ogni casa, semplificando ogni attività, dall’intrattenimento al lavoro da casa. Tutte cose che fa anche il FRITZ!Box 5590 Fiber, che verrà presentato in anteprima al MWC: con il suo modulo SFP, il top di gamma per la fibra è adatto a tutti i collegamenti standard in fibra ottica in tutta Europa e raggiunge velocità fino a 10 gigabit al secondo, distribuiti sia in modalità wireless tramite Wi-Fi 6 (4 x 4) che tramite una porta LAN da 2,5 gigabit nella rete locale.

I modem di AVM

Per la DSL è disponibile il FRITZ!Box 7590 AX, che ottiene il massimo dalle reti DSL grazie al supervectoring 35b e al Wi-Fi 6. Con il FRITZ!Box 4060 AVM presenta un router Wi-Fi 6 tri-band ideale per la connessione a un modem ad alte prestazioni per la fibra ottica o cavo. Oltre al potente e intelligente Mesh Wi-Fi e a una porta WAN da 2,5 gigabit, questo router è il primo in questa categoria di prodotti ad avere il DECT integrato per l’utilizzo di dispositivi Smart Home e di telefonia. Con il FRITZ!Box 6850 5G, AVM presenta un versatile router all-in-one per la rete locale compatibile con tutte le reti europee 5G – standalone e non. Grazie al Wi-Fi veloce, alle LAN gigabit e una base DECT per la telefonia e la Smart Home, permette di sfruttare al massimo le connessioni 5G e 3G/4G. Tutti i modelli presentano l’elevata qualità della telefonia, il Mesh Wi-Fi e le funzioni Smart Home già presenti nei FRITZ!Box.

I Repeater

Con i FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 1200 AX, AVM presenta anche due repeater/ripetitori mesh di segnale intelligenti per portare il Wi-Fi in tutta la casa. Presso lo stand AVM i visitatori potranno inoltre vedere in anteprima il prossimo major update di FRITZ!OS 7.50, con una serie di nuove e interessanti feature per tutti i prodotti FRITZ! Potrete trovare AVM nel padiglione 7, stand 7G41 e sulla piattaforma virtuale mwcbarcelona.com. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!