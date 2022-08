Overwatch: l’evento di agosto porrà anche fine alla vendita di loot box

Le “meccaniche a sorpresa” tanto amate dai produttori quanto odiate dai giocatori sono al capolinea: niente più loot box per Overwatch

L’evento Anniversary Remix Volume 3 di Overwatch ha aperto i battenti, e c’è tempo fino al 30 di agosto prima che li chiuda sia l’evento che la vendita di loot box. Proprio così: il festeggiamento in tre atti per l’hero shooter targato Blizzard Entertainment intende portarsi via anche tutte le feste (come una bizzarra Epifania in ritardo, o in largo anticipo) per le casse del team di sviluppo. In realtà sarà ancora possibile ottenere premi a scatola chiusa durante il gameplay normale anche dopo la chiusura dell’evento, ma per quel tipo di ricompense il countdown durerà fino al lancio del sequel.

Le reazioni della stampa di settore sulla fine delle loot box in Overwatch

Ricordiamo infatti che Overwatch 2 intende rimpiazzare le loot box con un più accettabile, sebbene alimentato da FOMO, modello à la Fortnite. Si parla dunque di pass battaglia e di negozio in-game per gli elementi cosmetici. Tutti gli scrigni ancora rimasti chiusi verranno aperti automaticamente non appena il seguito sarà disponibile, al passaggio tra un gioco e l’altro. Naturalmente, il sequel renderà anche ingiocabile il predecessore, poiché entrambi utilizzano il medesimo client. Le reazioni della community non hanno tardato a farsi sentire, e a fare loro eco ha provveduto la formulazione dei titoli da parte della stampa di settore.

Il costo degli oggetti cosmetici non è ancora stato rivelato, ma un sondaggio ha già posto ai giocatori la fatidica domanda. Tuttavia, i 45 dollari per delle skin mitiche e i 25 per quelle leggendarie sono, stando alla dichiarazione di Blizzard in merito, una stima non indicativa del prezzo finale. Dovremo, naturalmente, attendere altri dettagli con l’arrivo del gioco. Il successore sarà disponibile in early access il 4 di ottobre. Le piattaforme confermate sono Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5. Il modello di business sarà, prevedibilmente, la lucrativa combinazione tra free-to-play e cross-play.

Il modello di business sarà, prevedibilmente, la lucrativa combinazione tra free-to-play e cross-play.