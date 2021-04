Days Gone: dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO

In questa guida vi mostreremo dove trovare tutti i siti di ricerca NERO di Days Gone e come raggiungere gli stessi con la nostra moto o a piedi

Se avete preso Days Gone con il PlayStation Plus o se avete trovato tutti i luoghi in cui la NERO ha piazzato i suoi siti di ricerca e non riuscite a raggiungere un determinato posto, questa guida è quello che fa al caso vostro. Per quelli che stanno aspettando l’uscita del titolo su PC e vogliono conoscere qualche particolare in più sul gioco, vi invito a leggere la nostra recensione. Quale miglior modo di iniziare l’avventura sapendo cosa ci attende? Iniziamo dunque questa guida e scopriamo dove trovare e come raggiungere tutti i siti di ricerca NERO.

Cosa sono i siti di ricerca NERO di Days Gone, dove si possono trovare e come si possono raggiungere

Per quelli di voi che hanno già giocato il titolo sicuramente saprete già cosa vi attende. Chi invece ancora non lo ha fatto, o è solamente all’inizio, ha giustamente bisogno di qualche spiegazione in più. Questi particolari luoghi, disseminati in lungo e largo per tutta la mappa, sono di vitale importanza. All’interno di ogni postazione NERO, siano essi dei siti di ricerca o dei presidi, troveremo una scatola metallica che conterrà la tecnologia della NERO.

Questo particolare oggetto, che si consumerà sul momento tramite iniezione, garantirà al nostro Deacon un aumento permanente dell’energia, del vigore o della concentrazione a seconda della nostra scelta. Inoltre, sempre qui sarà possibile reperire delle registrazioni molto importanti per la lore del gioco. Grazie a queste infatti riusciremo a scoprire cos’è accaduto in quei luoghi prima che venissero abbandonati definitivamente.

Tuttavia è bene fare una distinzione ben precisa fra siti di ricerca e presidi. I primi infatti sono dei luoghi, potremo definirli degli avamposti, nei quali la NERO conduceva le sue ricerche sul virus che ha colpito la popolazione. Qui venivano studiati direttamente sul luogo tutti gli infetti per capire le loro abitudini e per catalogarli in base alle loro abilità. I presidi invece erano dei luoghi di controllo, ben più grandi dei siti di ricerca, e fungevano quasi da piccoli quartier generali.

In questa guida vi spiegheremo dove trovare tutti i siti di ricerca NERO presenti in Days Gone e come raggiungere ognuno di questi. In un’altra guida invece vi mostreremo dove trovare i presidi, cosa sono e come riattivarli. Inoltre, sempre in questa guida, sarà spiegato anche come accedere al Community College di Chemlut. Per maggiori dettagli vi invito a leggerla cliccando qui.

Cose da sapere prima di continuare – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

I siti di ricerca, contrariamente ai presidi, si trovano quasi sempre in zone difficilmente raggiungibili sulla mappa o comunque lontani dalle strade principali. Spesso si trovano all’interno di caverne o in campi abbandonati. Altre volte si trovano in corrispondenza di siti di incidenti, spesso identificabili da lontano attraverso degli elicotteri distrutti nelle vicinanze. Una volta identificati questi saranno visibili sulla mappa.

Per identificarli vi basterà avvicinarvi al sito di ricerca e apparirà una X sulla mappa. Tuttavia, vi sono anche altri modi per scoprire la loro posizione. Il più “semplice” di tutti è leggendo le carte presenti nei bunker degli accampamenti nascosti. Tuttavia, contrariamente ai presidi, una volta utilizzata la tecnologia della NERO, l’icona scomparirà e non si potranno utilizzare per spostarsi velocemente.

Altro fattore importante da tenere sempre a mente la posizione di questi siti di ricerca. Come è stato detto precedentemente, questi sono posizionati dentro delle caverne o in punti difficili da raggiungere. Per quanto riguarda i primi, solitamente queste caverne sono popolate da orde di infetti. Vi consiglio quindi di andarci di notte, quando la caverna sarà libera dai nemici. Se invece volete sapere dove trovare tutte le orde, potete leggere la nostra relativa guida cliccando qui.

Per quanto riguarda quelli più difficili da raggiungere, avrete bisogno di un aggiornamento della moto. Per saltare più in lungo infatti avrete bisogno dell’upgrade N20 – riportato in foto – che vi garantirà un piccolo turbo. Potete effettuare l’acquisto del livello 1 presso il campo di Copeland per 900 crediti. Utilizzando questo tuttavia dovrete scegliere bene le tempistiche per il salto, poiché il tempo di utilizzo e minore.

Come per quanto avvenuto nell’altra guida sui presidi, anche questa, per semplicità, sarà suddivisa in più parti in base alle zone della mappa. Di seguito troverete l’elenco con i link per raggiungere direttamente le varie zone d’interesse.

Siti di ricerca NERO di Cascade – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i quattro siti di ricerca numerati presenti in questa zona.

Sito di ricerca NERO 1

Come riporta l’immagine soprastante, possiamo trovare diversi siti di ricerca nella regione Cascade. Il primo che sicuramente troverete è quello nella parte sud della regione, vicino all’entrata di Lost Lake. Il sito si troverà su un’altura raggiungibile solamente attraverso un salto con la moto. Quindi, prima di raggiungerlo dovrete equipaggiare il potenziamento come nella sezione precedente della guida.

Una volta fatto questo dirigetevi nel luogo indicato nell’immagine, aprite il gas e attivate il turbo. Quando sarete arrivati dall’altra parte troverete la tecnologia NERO pronta per esser utilizzata e in più la solita registrazione che vi spiegherà un po’ di lore.

Sito di ricerca NERO 2

Il secondo sito di ricerca si trova a est della regione. Per raggiungerlo non dovrete far altro che dirigervi a est con la moto dal vostro rifugio. Una volta raggiunti i binari dovrete seguirli e attraversare un ponte per raggiungere il sito. Fate particolare attenzione perché proprio sotto il ponte si trova una delle possibili zone di nutrimento di un’orda.

Sito di ricerca NERO 3

Questo sito è leggermente più difficile da scovare e sicuramente presenta più pericoli dei precedenti. Si trova nella parte nord est della mappa, vicino al Cimitero dei Pionieri. Seguite la strada per arrivare nel punto designato nella mappa sottostante. Vi ritroverete in uno spiazzo adibito a parcheggio dove potrete recuperare qualche materiale. Tuttavia prestate la massima attenzione al capanno nelle vicinanze.

Qui dentro infatti vi sarà un nido, a meno che non abbiate già provveduto a eliminarlo. Se ancora si trova lì, è arrivato il momento di distruggerlo. Per proseguire dovrete bruciare il nido. Una volta fatto, entrate nel capanno, raccogliete quei pochi oggetti che si trovano all’interno e uscite dall’altra parte. Vi ritroverete su un sentiero in discesa con a destra una parete rocciosa. Proseguite e una volta arrivati in una radura procedete verso sinistra, dove troverete un ponte di legno e una grotta. All’interno troverete il radiofaro che vi indicherà la posizione del sito di ricerca. Prestate molta attenzione all’orda che potrà trovarsi all’interno della grotta.

Sito di ricerca NERO 4

L’ultimo sito si trova nella parte nord ovest della regione. Partendo dal presidio di Horse Lake, proseguite in direzione nord ovest e vi ritroverete in una radura con un piccolo lago accanto. Sulla sinistra potrete vedere l’ingresso di una miniera. Prestate molta attenzione perché anche qui dentro potrebbe esserci un’orda essendo uno dei terreni adibiti a “casa” per questi branchi di nemici. Addentratevi all’interno e troverete subito il radiofaro con il rispettivo sito di ricerca.

Siti di ricerca NERO di Belknap – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i due siti di ricerca numerati presenti in questa zona.

Sito di ricerca NERO 1

Il primo sito si trova nella parte ovest della regione. Dirigetevi verso il luogo indicato e troverete una rampa pronta per esser sfruttata. Saltate oltre e atterrerete nel luogo dell’incidente aereo. Cercate di guadagnare quanta più velocità possibile e utilizzate il turbo solo al momento necessario, ovvero quando sarete in prossimità del dirupo. Se avete eseguito tutto alla perfezione allora riuscirete ad atterrare tranquillamente. Dirigetevi adesso verso destra dove potrete arrampicarvi per poi raggiungere il sito di ricerca.

Sito di ricerca NERO 2

Per raggiungere il secondo sito vi basterà dirigervi verso nord est dal precedente. Raggiungerete un luogo con 3 piccoli laghetti. In direzione della costa rocciosa che accarezza i due laghi più piccoli noterete una caverna. Prestate molta attenzione perché all’interno sarà presente un’orda pronta a saltarvi addosso al minimo rumore. Liberatevi di quest’ultima o al massimo tornateci di notte, quando questa sarà uscita a caccia.

Siti di ricerca NERO di Lost Lake – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i due siti di ricerca numerati presenti in questa zona.

Sito di ricerca NERO 1

Il primo sito di questa regione si troverà a est della vecchia segheria. Dirigetevi verso il punto indicato sulla mappa e troverete anche qui una rampa pronta ad attendervi. Anche in questo caso prestate massima attenzione quando salterete per non schiantarvi contro la parete rocciosa. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente dirigetevi verso sinistra e aggirate il blocco che vi impedirà di raggiungere il sito.

Sito di ricerca NERO 2

Il secondo sito di ricerca si troverà nella parte nord est della regione, più precisamente a nord della fattoria di Iron Mike. Il sito si troverà su un’altura appena vicino all’ingresso di una caverna. Prestate molta attenzione perché all’interno troverà alloggio un’orda di infetti pronta ad aggredire il povero Deacon. Per evitare di incontrarli vi consiglio di andarci di notte, quando gli infetti usciranno per nutrirsi.

Siti di ricerca NERO di Iron Butte – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con l’unico sito di ricerca numerati presente in questa zona.

Sito di ricerca NERO 1

L’unico sito di ricerca di questa regione si trova nella parte sud della mappa, quasi in corrispondenza di un accampamento nascosto. Non sarà necessario attaccare l’accampamento dei Ripugnanti, tuttavia se vorrete esser un po’ più tranquilli mentre vi dedicate al loot, allora vi consiglio vivamente di sgomberarlo. Poco prima dell’ingresso dell’accampamento, dirigetevi a destra, risalendo la collina.

Una volta arrivati alla barricata in legno dell’accampamento svoltate a sinistra dove troverete la rampa che vi permetterà di saltare fino ad arrivare al sito dell’incidente. Coordinatevi bene e spiccate il volo. Una volta atterrati dall’altra parte prestate attenzione a non entrare nel range visivo del cecchino dell’accampamento.

Siti di ricerca NERO di Crater Lake – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i cinque siti di ricerca numerati presenti in questa zona.

Sito di ricerca NERO 1

Il primo sito di questa regione si trova nell’angolo sud ovest della stessa. Benché molti siti siano dispersi in aree difficilmente raggiungibili, alcuni come questo qui possono essere raggiunti tramite le quest principali. Proprio una di queste ci porta all’interno della caverna in cui si trova il sito di ricerca. La scatola sarà ben identificabile anche dall’esterno, appena sotto la cascata. Vi basterà entrare nella caverna e lo ritroverete sulla sinistra.

Sito di ricerca NERO 2

Il secondo sito di ricerca invece si trova più a nord ed è facilmente raggiungibile dal campo di Diamond Lake. Si troverà infatti a ovest dello stesso e lo potremo raggiungere sempre tramite una missione. Tuttavia accorgercene sarà difficile. Per raggiungere questo sito avremo ben due vie d’accesso, proprio come mostrato nelle immagini sottostanti. La prima ci permetterà di accedere dal lato sinistro attraverso l’ingresso di una miniera.

Il secondo invece si trova sul lato destro della radura e prevede di arrampicarci su per la montagna e poi intrufolarci nella miniera attraverso un piccolo buco. Questo è anche quello più rapido di tutti che ci permetterà di arrivare nel minor tempo al sito di ricerca. Sotto troverete le immagini con entrambi i percorsi.

Sito di ricerca NERO 3

Questo sito si trova poco più a sud ovest del precedente. Arrivarci non sarà difficile in quanto si trova su una piccola altura facilmente raggiungibile sia con la moto che a piedi. Tuttavia vi è un grosso problema chiamato orda. Il sentiero che porta al sito infatti passa praticamente davanti la grotta di un’orda. Camminare accucciati sarà quindi la scelta più saggia che vi permetterà di non fare troppo rumore. Tuttavia occhio a quando prendete la registrazione che potrebbe risvegliare gli infetti se ci passate troppo vicino.

Sito di ricerca NERO 4

Il quarto sito è leggermente particolare rispetto agli altri. Questo infatti si trova all’interno di una casa lungo la strada principale a sud di Wizard Island. Arrivate nel luogo designato, eliminate i vari nemici presenti nell’area ed entrate dentro l’edificio. Troverete la scatola con la tecnologia della NERO su un elettrodomestico.

Sito di ricerca NERO 5

Procedete dal precedente sito verso est, sempre seguendo la strada principale. Il sito dell’incidente si troverà su di un isolotto e per raggiungerlo non dovrete far altro che saltare con la vostra moto. Prestate molta attenzione al masso presente sulla sinistra della rampa perché se preso a velocità elevata potrebbe sbalzarvi dalla moto e farvi finire in acqua.

Siti di ricerca NERO della Superstrada 97 – Dove trovare e come raggiungere i siti ricerca NERO in Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i quattro siti di ricerca numerati presenti in questa zona.

Sito di ricerca NERO 1

Il primo sito si trova nella parte centrale della mappa, leggermente a nord rispetto al Community College di Chemlut. Arrivarci sarà facilissimo. Vi basterà marcare il luogo e seguire il GPS entrando nella caverna. Fortunatamente qui non ci saranno soprese ad aspettarci. Entrate e prendete la tecnologia NERO.

Sito di ricerca NERO 2

Procedete verso est dal precedente e avrete raggiunto anche quest’altro sito di ricerca. Sicuramente riconoscerete il posto in quanto è il luogo in cui affronterete la vostra prima orda. Sebbene quindi abbiate sgominato la precedente, nella caverna dove si trova il sito di ricerca ve ne sarà un’altra ad attendervi. Sta a voi decidere se annientarla e recuperare la tecnologia NERO oppure andarci di notte e ovviare al problema.

Sito di ricerca NERO 3

Seguendo la Superstrada 97 dalla stazione di benzina vicina al sito precedente, arriveremo ad una rampa che ci permetterà di effettuare il primo salto. Appena dopo esser atterrati sul primo isolotto, tuttavia, dovremo effettuare un secondo salto per raggiungere la riva opposta del fiume e recuperare la tecnologia. Prestate molta attenzione al salto di ritorno però. Se non sarete abbastanza veloci infatti atterrerete in acqua e perderete la moto. Sarete quindi costretti a tornare a piedi al primo accampamento vicino – Wizard Island – per recuperarla.

Sito di ricerca NERO 4

Per trovare l’ultimo sito proseguite verso sud lungo la Superstrada 97 e raggiungete la sua fine. Qui troverete un ponte distrutto e vi verrà istintivo saltare sull’apposita rampa presente. Tuttavia dovrete fermarvi prima e lasciare la moto lì dov’è. Scendete da una delle rive e sotto il ponte troverete l’ultima scatola contenente la tecnologia NERO e l’ultimo registratore. Prendeteli e il gioco sarà fatto!

Per questa guida su dove trovare e come raggiungere tutti i siti di ricerca NERO di Days Gone è ormai tutto. Vi ricordo che il gioco è disponibile per PlayStation, ma dal 18 maggio arriverà anche su PC al prezzo consigliato di 49,99 €, sebbene si possa già trovare a un prezzo inferiore su Instant Gaming. Per non perdervi ulteriori news e guide dal mondo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!