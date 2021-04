Days Gone: come entrare nel college e dove trovare i presidi NERO

Se vi state chiedendo come entrare nel college di Days Gone e dove trovare tutti i presidi NERO, questa guida è quello che fa al caso vostro

Uno dei survival horror open world si appresta ad abbandonare l’esclusività PlayStation per sbarcare in questi giorni sul nostro PC. Se ancora non lo avete fatto, questa è l’occasione buona per giocare a questo titolo molto particolare che è riuscito a dividere critica e videogiocatori. Se volete sapere cosa ne pensiamo noi, non vi resta che leggere la nostra recensione. Quale miglior modo di iniziare l’avventura sapendo cosa ci attende? Iniziamo questa guida su Days Gone e scopriamo come entrare nel college e dove trovare tutti i presidi NERO.

Cosa sono i presidi NERO di Days Gone, dove si possono trovare e come entrare nel college

Per chi di voi ha già giocato al titolo, sicuramente conosce a menadito tutti i presidi e i siti di ricerca della NERO. Chi invece aspettava l’uscita di questo titolo su PC lo scoprirà nel corso dell’avventura o semplicemente leggendo questa guida. Questi particolari luoghi, disseminati lungo tutta la mappa, sono molto importanti. In ogni presidio e sito di ricerca infatti sarà possibile trovare una registrazione di quanto avvenuto in quel luogo e una cassa contenente all’interno la tecnologia della NERO. Grazie a quest’ultima, che altro non è che un’iniezione, riusciremo a incrementare l’energia, il vigore o la concentrazione di Deacon.

È bene distinguere tuttavia i presidi dai siti di ricerca. I primi si trovano facilmente lungo la strada e ricordano molto delle dogane con i relativi caselli. Questi servivano infatti a presidiare gli ingressi e le uscite dalle varie aree della mappa per controllare la diffusione del contagio. I siti di ricerca invece sono degli avamposti situati solitamente in presenza di zone difficili da raggiungere e servivano per studiare l’evoluzione degli infetti.

In questa guida vi spiegherò dove trovare tutti i presidi NERO e di conseguenza come entrare nel college, il più grande di tutti quelli presenti sulla mappa di Days Gone. In un’altra guida invece vi mostrerò dove trovare tutti i siti di ricerca in modo da poter potenziare al massimo il vostro personaggio.

Cose da sapere prima di continuare – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Prima di iniziare la guida vera e propria è bene sapere come sono strutturati i presidi. Generalmente si presentano per l’appunto come delle dogane di frontiera, con due caselli di entrata ed uscita e varie strutture – tendoni e container barricati – al loro interno. Il nostro scopo sarà quello di entrare nei vari container, ma per farlo dovremmo avviare un generatore per ripristinare la corrente. Fin qui sembra una cosa molto semplice, se non fosse per qualche piccolo dettaglio.

I presidi si trovano spesso vicino alle orde, immensi gruppi di nemici pronti ad attaccarvi al minimo rumore, o a nidi di infetti. Se volete sapere dove trovare tutte le orde, vi invito a leggere la nostra guida. Inoltre, alcuni saranno stati occupati da gruppi di banditi o dai Ripugnanti. Come ho detto poco fa, in ogni presidio dovremo far ritornare la corrente semplicemente riempiendo, tramite una tanica di benzina, il generatore e avviandolo.

Una volta fatto la corrente tornerà e le porte saranno sbloccate. Tuttavia, la corrente attiverà anche dei megafoni che attireranno gli infetti presenti nelle vicinanze. Capirete che attirare l’attenzione di un’orda non è propriamente una cosa piacevole. Prima di avviare il generatore vi consiglio quindi di distruggere tutti i megafoni. Questi saranno posizionati solitamente in coppia sui container, sui caselli di ingresso e uscita dei presidi e a volte anche su dei lampioni. Potrete distruggerli con il coltello avvicinandovi oppure sparare direttamente. Se optate per la seconda soluzione vi consiglio di utilizzare un’arma silenziata per non attirare i nemici.

Generatore

Megafoni

Megafoni_palo

Fatto ciò potrete avviare il generatore ed entrare nei container. In alcuni casi sarà necessario riparare i pannelli della corrente elettrica semplicemente sostituendo i fusibili. Questi ultimi saranno rintracciabili nelle vicinanze e dovranno esser collocati nei pannelli. Per semplicità ho pensato di suddividere la guida in più parti in base alle zone presenti sulla mappa. Di seguito troverete l’elenco con i link diretti alle varie zone d’interesse.

Presidi NERO di Cascade – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i tre presidi presenti in questa zona che sono:

Horse Lake

Little Bear Lake

Cimitero dei Pionieri

Presidio NERO di Horse Lake

Questo sarà probabilmente il primo presidio che troverete. È infatti situato nella zona nord di Cascade, a poca distanza dal vostro rifugio. Sebbene quindi raggiungerlo non sia un’impresa, ben diverso sarà riuscire a entrarci. Poco vicino infatti, più precisamente nel treno fermo nelle vicinanze, è presente anche la prima orda del gioco. Agire con circospezione senza fare troppo rumore sarà dunque fondamentale.

Troverete la tanica di benzina necessaria al rifornimento sulla locomotiva del treno. Per raggiungere il generatore non dovrete far altro che salire sull’auto blu e quindi entrare nel recinto dov’è posto. Ricordatevi di disattivare tutti i megafoni se non vorrete ritrovarvi con l’orda pronta a divorarvi!

Presidio NERO di Little Bear Lake

Il presidio si troverà a nord ovest del campo di Copeland. Sarà quasi impossibile non notarlo perché molto probabilmente ci passerete durante qualche missione. Anche questo presidio si troverà in prossimità di un’orda, ma contrariamente al precedente questa sarà leggermente più lontana. Tutto quello che dovrete fare sarà avviarvi verso il carro attrezzi presente nel presidio dove troverete la tanica di benzina. Riempite il serbatoio del generatore e avviatelo. Ricordatevi sempre di disattivare i megafoni, mi raccomando!

Presidio NERO del Cimitero dei Pionieri

L’ultimo dei presidi NERO di Cascade è leggermente “fuori mano”. Si troverà infatti a fine mappa nell’angolo nord est della stessa. Per trovarlo non vi resterà che seguire la strada principale che passa davanti all’ingresso del cimitero. Per arrivarci quindi dovrete avere una buona dose di benzina, soprattutto se vi trovate nelle prime fasi del gioco.

Una volta arrivati disattivate subito i vari megafoni presenti. Successivamente dovrete rimuovere l’auto blu vicina al tendone e, solo infine, recuperare la tanica dietro l’enorme albero vicino il tendone. Fatto ciò potrete riempire il generatore e avviarlo.

Presidi NERO di Belknap – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i due presidi presenti in questa zona che sono:

Tunnel di Marion Forks

Passo di Iron Butte

Presidio NERO del Tunnel di Marion Forks

Questo presidio si trova nella parte nord est della regione di Belknap. Anche in questo caso, come per quello di Little Bear Lake, sarà impossibile non notarlo perché ci passerete sicuramente quando entrerete nella regione. In questo presidio non ci sarà molto da fare e quasi difficilmente troverete qualche nemico pronto ad aspettarvi. Tutto quello che dovrete fare sarà recuperare la tanica di benzina presente sul camion e avviare il generatore. Ovviamente prima ricordatevi di disattivare i megafoni.

Presidio NERO del Passo di Iron Butte

Questo presidio si trova nella parte sud della regione e divide Belknap da Iron Butte. Contrariamente all’altro presidio però, questo sarà occupato dai Ripugnanti e sarà alquanto complesso da conquistare, almeno nelle prime fasi del gioco. Una volta sterminati tutti i nemici, dirigetevi al cassonetto vicino al tendone e lì vicino troverete la tanica di benzina pronta per essere usata sul generatore. Anche in questo caso ricordatevi di disattivare i megafoni per evitare che qualche infetto vi possa attaccare.

Presidi NERO di Lost Lake – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i due presidi presenti in questa zona che sono:

Tunnel di Santiam

Vecchia segheria

Presidio NERO del Tunnel di Santiam

Dal campo di Iron Mike dirigetevi a sud lungo la strada principale. Qui troverete il presidio NERO vicino ad un tunnel. Non abbiate fretta di passarci prima del tempo perché comunque dovrete raggiungere questa zona nel corso di una missione. Il presidio si troverà al centro di una zona di infestazione, caratterizzata da 4 nidi che dovrete distruggere con le vostre molotov. Vi consiglio di andarci in pieno giorno, così da trovare tutti gli infetti nei rispettivi nidi e non sparsi casualmente. Nelle vicinanze inoltre sarà anche presente un’orda, ma non preoccupatevi.

Troverete la tanica nel tendone a sinistra, ma non vi basterà per avviare il generatore. Infatti dovrete anche recuperare il fusibile che si troverà all’interno di un nido. Una volta fatto, posizionatelo nel pannello e avviatelo. In questo modo potrete ripristinare l’energia dell’intero presidio.

Presidio NERO della vecchia segheria

Raggiungere questo luogo non sarà difficile. Si trova a sud del campo di Iron Mike e a nord est del Tunnel di Santiam. Il problema principale però deriva dall’orda presente nella segheria che conta il maggior numero di infetti rispetto alle altre. Muovetevi con circospezione dunque oppure, prima di riavviare il presidio, cercate di eliminare l’orda qui presente.

Potrete accedere al presidio arrampicandovi direttamente dal cancello oppure su uno dei container da sbloccare. La tanica di benzina si troverà all’interno del tendone. Prestate bene attenzione ai vari megafoni presenti. Qui infatti ve ne saranno due posizionati sui lampioni. Trovarli non sarà difficile se seguirete i fili sospesi. Cercate di non fare rumore o risveglierete l’intera orda e, se non sarete pronti, non vi resterà che filarvela via con la vostra moto.

Presidi NERO di Iron Butte – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con l’unico presidio presente in questa zona:

Rogue tunnel

Presidio NERO di Rogue tunnel

Nella regione abitata dai Ripugnanti non era difficile immaginare che l’unico presidio presente si trovasse in mano loro. Raggiungere questo luogo sarà facilissimo, anche perché dovremo passarci durante una missione e saremo più o meno vicini alle fasi finali del gioco. Recuperare il presidio non sarà facile visto l’ingente numero di Ripugnanti presenti. Tuttavia, una volta sconfitti non dovrete far altro che recuperare la tanica di benzina dal pick-up e avviare il generatore.

In questo luogo tuttavia saranno presenti ben 7 megafoni, dei quali 4 saranno posizionati sui container, 2 li troverete disposti sui pali della luce mentre l’ultimo sarà sulla cabina del posto di blocco.

Presidi NERO di Crater Lake – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i due presidi presenti in questa zona che sono:

Spruce Lake

Sentiero panoramico

Presidio NERO di Spruce Lake

Questo luogo si troverà esattamente all’opposto del presidio del Cimitero dei Pionieri, ovvero nell’angolo sud ovest della mappa. Sarà raggiungibile facilmente dal campo di Wizard Island semplicemente seguendo la via principale in direzione ovest. Qui troverete un po’ di tutto, da un campo di banditi a un’intera orda posizionata nel tunnel. Una buona idea sarebbe quella di sparare qualche colpo in modo che l’orda esca dal tunnel e aggredisca i banditi. In questo caso decimerete sia gli uni che gli altri.

Una volta eliminati tutti i nemici nella zona, troverete la tanica di benzina nel container aperto sulla sinistra, appena dopo l’ingresso. Tuttavia anche in questo caso avrete bisogno di un fusibile che troverete in una cassa dietro al tendone sulla collina a sinistra.

Presidio NERO del Sentiero panoramico

Diametralmente opposto a quello di Spruce Lake sulla mappa della regione, questo presidio è quasi sempre privo di nemici, soprattutto se disattiverete tutti i megafoni. La tanica di benzina, che vi servirà ad avviare il generatore, si trova poggiata dietro lo scuolabus.

Presidi NERO della Superstrada 97 – Dove trovare i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone

Di seguito vi riporto la mappa con i due presidi presenti in questa zona che sono:

Community College di Chemlut

Ponte di Pillette

Presidio NERO del Community College di Chemlut

Eccoci giunti finalmente forse al punto più importante della guida. Raggiungere il college non sarà difficile. Vi basterà prendere la strada principale a sud di Wizard Island e dirigervi verso est. Tuttavia, prima di poter sbloccare quest’area, dovrete completare la missione “Posso chiederti una cosa?”. È il più grande presidio NERO presente nel gioco ed occupa l’intera superficie di un campo di football americano.

Qui troverete ben 8 megafoni, ma prima di disattivarli tutti vi consiglio vivamente di eliminare tutti i nemici presenti. Sebbene nella vecchia segheria si trova l’orda più grande di tutto il gioco, è qui che è presente la maggior concentrazione di nemici. All’interno dei tendoni del presidio infatti troverete un’orda pronta ad attendervi. Tuttavia questi infetti non saranno i soli. Saranno presenti infatti vari nidi nelle strutture vicine e come se non bastasse si aggiungono anche i vari grami che infesteranno i gli alberi e i tralicci vicini. A concludere il tutto troveremo vari nemici randomici che spawneranno nelle vicinanze in base all’orario.

Una volta eliminati potrete trovare una tanica di benzina all’interno di un tendone e un’altra fra i due container NERO presenti all’interno del campo. Una volta avviato il generatore però dovrete anche trovare un fusibile che si troverà in una scatola fra due lettini all’interno di un tendone. Per trovarlo non dovrete far altro che seguire gli indizi dalla scatola dei fusibili.

Presidio NERO del Ponte di Pillette

L’ultimo presidio si trova a sud ovest rispetto al Community College di Chemlut. Vi consiglio di arrivare in quest’area di giorno ed eliminare i nemici presenti silenziosamente. Una volta fatto dovrete distruggere i megafoni. Prestate attenzione a quelli posti sui fari. Cercate di non fare rumore o risveglierete l’orda presente nelle vicinanze e sarete costretti ad allontanarvi. Quando avrete finito con i megafoni potrete prendere la tanica di benzina posta dietro alla cabina del posto di blocco.

Dirigetevi quindi verso il generatore che si trova nella parte opposta del presidio. Vi basterà fare il giro per superare la rete di protezione che vi dividerà dal generatore. Avviatelo e prendete l’ultima tecnologia NERO per quanto riguarda i presidi.

Per questa guida su dove trovare tutti i presidi NERO e come entrare nel college di Days Gone è ormai tutto.