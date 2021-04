Horizon Zero Dawn: disponibile gratuitamente la Complete Edition con Play at Home

Per il Play at Home, Horizon Zero Dawn sarà disponibile gratuitamente per tre settimane nella sua edizione migliore: la Complete Edition

Oltre a fare da controparte per The Legend of Zelda: Breath of The Wild, uno dei principali magnum opus di Sony è ora protagonista di una campagna impensabile su console Nintendo: il Play at Home rende infatti disponibile Horizon Zero Dawn come titolo gratuito. Si tratta di un’offerta generosa per tre motivi, uno dei quali è il duplice bacino di utenza che potrà beneficiarne. Sebbene il gioco sia originariamente uscito su PS4, infatti, la retrocompatibilità di PS5 consentirà anche alle nuove leve del titano azzurro di redimerlo gratuitamente. E questo è solo il primo lato positivo.

Tre ragioni per approfittare del Play at Home con Horizon Zero Dawn

La seconda ragione consiste nell’edizione specifica di Horizon Zero Dawn che sarà disponibile con l’iniziativa Play at Home. Infatti non si tratterà della versione di base, ma (come avrete intuito dal titolo in alto) della Complete Edition che non si limiterà certo a quanto visto al day one. Chi ne approfitterà potrà infatti godere anche dell’espansione Frozen Wilds e di altri contenuti in-game, come armi e vestiti. In aggiunta a questo, inoltre, sono inclusi un artbook digitale ed un tema per personalizzare il menù home della console con le illustrazioni del capolavoro di Guerrilla Games.

Infine, cosa non meno importante, contrariamente a quanto lascino presupporre i titoli che circolano in rete nelle ultime ore, l’offerta non vale solo per oggi ma a partire da oggi. Il tempo a vostra disposizione per approfittare di questa offerta infatti scadrà solo il 15 maggio in mattinata, dandovi dunque tre settimane per fare vostro il titolo in versione completa. Si tratterà di un modo come un altro per attendere degnamente il seguito, Horizon Forbidden West, previsto per quest’anno sulle piattaforme di Sony.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'offerta?