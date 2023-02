Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Horizon Call of the Mountain, il titolo dedicato a PSVR 2 del franchise di Guerrilla Games in arrivo il prossimo 22 febbraio

Questo è il mese di Hogwarts Legacy ed Octopath Traveler II, ma fra i grandi software spicca anche una novità particolarmente interessante sul versante hardware. Febbraio è anche il mese di PlayStation VR 2, infatti, che arriverà il prossimo 22 febbraio ad un prezzo che ha fatto discutere molti. Fra i titoli di lancio che saranno disponibili, oltre a Gran Turismo 7 che verrà appositamente aggiornato per la Realtà Virtuale, ci sarà anche Horizon Call of the Mountain, titolo del franchise di Guerrilla Games esclusivamente sviluppato per il visore di casa Sony. Nelle scorse ore, in vista dell’imminente arrivo negli store, è stata anche rilasciata la lista trofei completa, che trovate in questo articolo dedicato.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Horizon Call of the Mountain consta di 36 statuette totali, di cui 20 di bronzo, 11 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Horizon Call of the Mountain. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Horizon Call of the Mountain: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Branco di Spazzini sconfitto : Hai sconfitto un Branco di Spazzini.

: Hai sconfitto un Branco di Spazzini. Stormo di Smerigli sconfitto : Hai sconfitto uno Stormo di Smerigli.

: Hai sconfitto uno Stormo di Smerigli. Cervavito sconfitto : Hai sconfitto un Cervavito sull’Albadoro.

: Hai sconfitto un Cervavito sull’Albadoro. Una sassata in testa : Hai scalato l’Albadoro e avvistato Morsa dell’Alba.

: Hai scalato l’Albadoro e avvistato Morsa dell’Alba. Il Lanciasole : Hai percorso la Via dei Pellegrini fino alla cima del Lanciasole.

: Hai percorso la Via dei Pellegrini fino alla cima del Lanciasole. Una nuova minaccia : Hai scoperto la potente esca per Macchine in cima al Lungartiglio.

: Hai scoperto la potente esca per Macchine in cima al Lungartiglio. Piccozze create : Hai creato le tue piccozze.

: Hai creato le tue piccozze. Maestria elementale : Hai creato delle munizioni elementali.

: Hai creato delle munizioni elementali. Segnalazione : Hai colpito un segnale d’avvertimento.

: Hai colpito un segnale d’avvertimento. Allerta: Hai colpito tutti i segnali d’avvertimento in una missione.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Horizon Call of the Mountain: ecco la lista trofei completa!

Chiudiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Scalatore provetto : Hai completato una scalata leggendaria.

: Hai completato una scalata leggendaria. Collezionista : Hai trovato un collezionabile antico in Horizon Call of the Mountain.

: Hai trovato un collezionabile antico in Horizon Call of the Mountain. Si chiama cairn : Hai costruito un cairn.

: Hai costruito un cairn. Furia elementale : Hai innescato un’esplosione elementale distruggendo il serbatoio di una Macchina.

: Hai innescato un’esplosione elementale distruggendo il serbatoio di una Macchina. Luci spente : Hai centrato l’occhio di una Vedetta prima che ti individuasse.

: Hai centrato l’occhio di una Vedetta prima che ti individuasse. Mano pesante : Hai usato la ballista o dei barili di Vampa per danneggiare una Macchina.

: Hai usato la ballista o dei barili di Vampa per danneggiare una Macchina. Carja nelle ombre : Hai attraversato l’area di furtività di una Vedetta senza farti scoprire.

: Hai attraversato l’area di furtività di una Vedetta senza farti scoprire. Tiro al disco : Hai colpito al volo il disco di un Divoratuono.

: Hai colpito al volo il disco di un Divoratuono. Incolume : Hai completato una missione senza morire.

: Hai completato una missione senza morire. Gran Safari: Hai fatto un Gran Safari.

I trofei d’argento | Horizon Call of the Mountain: ecco la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Manticerio sconfitto : Hai sconfitto un Manticerio.

: Hai sconfitto un Manticerio. Arcapode sconfitto : Hai sconfitto un Arcapode.

: Hai sconfitto un Arcapode. Il Demone di metallo : Hai riparato il trasmettitore per salire fino al Demone di metallo sull’Ira del Demone.

: Hai riparato il trasmettitore per salire fino al Demone di metallo sull’Ira del Demone. Equipaggiamento al completo : Hai creato e ottenuto tutti gli strumenti.

: Hai creato e ottenuto tutti gli strumenti. Armi al completo : Hai ottenuto tutte le tipologie di armi e munizioni.

: Hai ottenuto tutte le tipologie di armi e munizioni. Massima allerta : Hai colpito tutti i segnali d’avvertimento in Horizon Call of the Mountain.

: Hai colpito tutti i segnali d’avvertimento in Horizon Call of the Mountain. Scalatore leggendario : Hai completato tutte le scalate leggendarie.

: Hai completato tutte le scalate leggendarie. Studioso : Hai trovato tutti i collezionabili antichi in Horizon Call of the Mountain.

: Hai trovato tutti i collezionabili antichi in Horizon Call of the Mountain. So cos’è un cairn : Hai costruito tutti i cairn in Horizon Call of the Mountain.

: Hai costruito tutti i cairn in Horizon Call of the Mountain. Primo della classe : Hai raggiunto il punteggio massimo nel percorso assalto di Morsa dell’Alba.

: Hai raggiunto il punteggio massimo nel percorso assalto di Morsa dell’Alba. Centro perfetto: Hai raggiunto il punteggio massimo nel campo di tiro di Morsa dell’Alba.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Horizon Call of the Mountain: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Divoratuono sconfitto : Hai sconfitto il Divoratuono sulla cima del Lungartiglio.

: Hai sconfitto il Divoratuono sulla cima del Lungartiglio. Avistempesta sconfitto : Hai sconfitto l’Avistempesta sulla cima dell’Ira del Demone.

: Hai sconfitto l’Avistempesta sulla cima dell’Ira del Demone. Rogartiglio sconfitto : Hai sconfitto il Rogartiglio a Fine del Giorno.

: Hai sconfitto il Rogartiglio a Fine del Giorno. La caduta di Asera: Hai impedito ad Asera di raggiungere Meridiana sul suo Collolungo.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Horizon Call of the Mountain!

Il richiamo della montagna: Hai guadagnato tutti i trofei di Horizon Call of the Mountain.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Horizon Call of the Mountain. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!